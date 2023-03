Abel Ferreira afirma que vitória do Palmeiras na semifinal do Paulistão poderia ter sido maior

O técnico Abel Ferreira afirma que a vitória do Palmeiras sobre o Ituano, na semifinal do Campeonato Paulista, neste domingo, 19, no Allianz Parque, poderia ter sido por um placar mais elástico do que o placar mínimo. O Palmeiras avançou à final pela quarta temporada consecutiva.

O time agora espera a decisão da outra semifinal entre Água Santa e Bragantino, na Vila Belmiro, nesta segunda-feira. As finais serão em dois jogos, nos dias 2 e 9 de abril – o segundo jogo será novamente na casa do Palmeiras.

Apesar de vitória apertada, Palmeiras criou mais que o Ituano e perdeu chances de fazer placar elástico. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

“O jogo teve um sentido único, e um jogador da equipe deles que fez toda a diferença. Se naquelas duas ou três oportunidades do primeiro tempo, em vez de ser 1 a 0, eram três ou quatro. O goleiro deles esteve muito bem. Parece que ele atraia as bolas. Mas o jogo é isso. Acabamos com toda a justiça ganhando o jogo”, afirmou o treinador em entrevista coletiva após a partida.

O time alviverde finalizou 23 vezes, 11 delas na direção certa. E, neste recorte, pelo menos quatro delas pararam em grandes defesas de Jefferson Paulino, que já havia sido o destaque da classificação do Ituano nas quartas de final diante do Corinthians, nos pênaltis.

Abel Ferreira também explicou as mudanças táticas que precisou fazer logo no início do jogo. Com uma lesão muscular de Bruno Tabata, logo no início da partida, o treinador escolheu Breno Lopes como substituto. Com isso, passou Dudu da esquerda para a direita. “Neste jogo e por tudo aquilo que o Breno faz no treino, ele é um jogador com muito pouco tempo e bom rendimento. Entendi que naquele momento, devíamos passar o Dudu para a direita para ter uma combinação de Dudu, (Marcos) Rocha e (Gabriel) Menino.