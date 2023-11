De acordo com o jornal catalão Sport, o técnico Abel Ferreira recebeu mais uma proposta milionária para trocar o Palmeiras por um clube do Oriente Médio. Dessa vez, a negociação seria com o Al-Sadd, do Catar, que estaria disposto a arcar com o melhor salário do mundo para o português, superando os R$ 180 milhões recebidos anualmente por Diego Simeone no Atlético de Madrid.

O acordo estaria próximo de ser sacramentado, aguardando o encerramento do Campeonato Brasileiro. A assessoria de Abel Ferreira afirmou, em nota, que o técnico está concentrado na disputa do título e que especulações não são foco do momento. “Há duas semanas também noticiavam sondagens de Benfica e Al-Ittihad. Ele tem contrato até fim de 2024 e sua cabeça está totalmente voltada para a reta final do Brasileirão”, escreveu.

Desde que chegou ao Palmeiras, em outubro de 2020 e conquistou importantes troféus, Abel tem sido alvo de contatos de clubes asiáticos e europeus de segunda prateleira. Mais recentemente, surgiram informações de que o Benfica e o Al-Ittihad estaria interessados no português. O clube saudita já acertou com o argentino Marcelo Gallardo, enquanto o time de Lisboa mantém no cargo o alemão Roger Schmidt apesar dos recentes fracassos.

O técnico Abel Ferreira, da SE Palmeiras, durante treinamento, na Academia de Futebol. Foto: Cesar Greco/ SE Palmeiras

Em 2021, durante a disputa do Mundial de Clubes, no Catar, Abel foi procurado pelo Olympique de Marselha, da França. No entanto, estava concentrado no início de seu trabalho no Palmeiras e preferiu continuar no clube alviverde. No mesmo ano, a Fiorentina, da Itália, colocou o português em sua mira, mas não avançou nas negociações.

O inglês Brighton e o francês Lyon foram outros clubes que procuraram o estafe de Abel Ferreira ao longo de 2022 para tirá-lo do Palmeiras. O português manteve o padrão das sondagens anteriores e reafirmou sua vontade de cumprir o contrato com a equipe palmeirense.

Em julho daquele ano, o treinador convenceu suas filhas, Inês e Mariana, e mulher, Ana Xavier, a se mudarem das proximidades da cidade do Porto para São Paulo. Ele contou com apoio de jogadores e da diretoria para trazer a família. A presença delas ao seu lado é muito importante e determinante para as escolhas futuras do treinador. Abel afirmou que sua mulher foi a responsável, junto a seu estafe, por negociar a primeira renovação de vínculo com o Palmeiras, em 2022.

Continua após a publicidade

Em 2023, com oito títulos erguidos no Palmeiras, Abel foi listado pelo Chelsea como um possível candidato a assumir o clube que contava com uma nova direção. No entanto, a equipe de Londres escolheu Mauricio Pochettino. O espanhol Valencia também mostrou interesse no português, mas foi recusado. O mesmo aconteceu com o saudita Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, que tirou o compatriota Luís Castro do Botafogo.

Abel admitiu nos últimos meses que propostas milionárias atrapalharam o desempenho dele e de seus comandados ao longo da temporada e deu sinais de aborrecimento com o futebol brasileiro pelo número grande de jogos. É verdade que esse discurso foi adotado pelo português em outras oportunidades, e ele continua no Palmeiras, com quem tem vínculo até o fim de 2024 e o interesse de permanência até 2027.

“Os jogadores tiveram e o treinador também teve (propostas), mas assinamos um contrato e temos obrigações a cumprir. Se quiser sair terá que pagar a cláusula, é simples. São muitos zeros, ganhei alguns quando era jogador e ganho um bocadinho agora como treinador, mas não é isso que me move”, disse Abel em julho.