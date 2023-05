A escola de samba Camisa Verde e Branco conquistou em fevereiro o acesso à elite do carnaval paulistano após 12 anos fora do Grupo Especial. Para começar uma nova fase na agremiação, a escola dona de nove títulos escolheu o enredo “Adenla - O Imperador nas terras do Rei” que homenageará o ex-jogador Adriano Imperador.

Neste domingo, a escola se reuniu na sua quadra para o lançamento do enredo de 2024 e contou com a presença ilustre do homenageado. O responsável por assinar o desfile será novamente o carnavalesco Renan Ribeiro, que ajudou a agremiação a ser vice-campeã do Acesso 1 neste ano.

Nas redes sociais, Adriano registrou como foi a sua recepção na quadra da tradicional escola de São Paulo. “Muito maneiro, samba enredo do Didico (apelido de Adriano). Ano que vem! Muito obrigado, Camisa Verde e Branco”, escreveu.

Adriano distribuiu autógrafos em camisas especiais e bolas personalizadas e tirou fotos com alguns fãs. Nesta segunda-feira, o ex-jogador já tomou o caminho do aeroporto para voltar ao Rio.

Adriano está com 41 anos e não joga desde 2016 quando fez uma única partida pelo Miami United, da quarta divisão dos Estados Unidos. O atacante fez muito sucesso no futebol italiano, jogou por Parma, Fiorentina e Roma, mas ganhou o título de Imperador na Internazionale. No Brasil, foi revelado pelo Flamengo e atuou também no São Paulo, Corinthians e Athletico-PR.

Adriano fez história com a camisa da Internazionale e é idolatrado pelo lado azul de Milão. Foto: Stefano Rellandini/ Reuters

Na seleção brasileira, Adriano foi decisivo nos títulos da Copa América de 2004 e da Copa das Confederações de 2005. Atuou apenas em um Mundial, na Alemanha, em 2006, quando o Brasil caiu nas quartas de final para a seleção francesa.