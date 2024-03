Advogada de vítima critica concessão de liberdade a Daniel Alves: ‘Justiça para ricos’

Mesmo com aa condenação, Daniel Alves ainda tinha prisão preventiva, uma vez que o caso ainda tramita com pedidos de recursos. A legislação da Espanha determina que esse tipo de prisão pode durar até dois anos e o jogador poderia, portanto, ter a reclusão estendida até, no máximo, metade da pena. Na interpretação do Tribunal, é improvável que se chegue a uma sentença definitiva nesse período. A fiança imposta é consideravelmente maior do que a proposta pela defesa, que ofereceu um depósito de 50 mil euros (R$ 273 mil).

Desde que esteve preso, Daniel Alves teve seis pedidos negados para responder à acusação em liberdade. O Ministério Público da Espanha alegou risco de o jogador fugir do país, levando em consideração a boa condição financeira do atleta. Ao conceder a liberdade ao brasileiro, o Tribunal de Barcelona exigiu a entrega de ambos os passaportes (brasileiro e espanhol) além de apresentação semanal à Justiça. Vale ressaltar que a soltura não significa que ele foi absolvido, mas sim a possibilidade de aguardar as análises do processo em instâncias superiores. O MP também pode recorrer da decisão.