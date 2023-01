Água Santa supera a Portuguesa em Diadema e conquista a 1ª vitória no Paulistão

O Água Santa, enfim, venceu pela primeira vez no Campeonato Paulista. Na tarde deste domingo, desencantou com 2 a 1 na Portuguesa, no Distrital do Inamar, em Diadema, pela quinta rodada da fase de grupos. Lucas Tocantins e Renato Júnior marcaram os gols da partida.

Com a vitória, o Água Santa subiu na classificação e assumiu a vice-liderança do Grupo B, com cinco pontos. Três a menos que o São Paulo (líder, com oito), mas que ainda jogará neste domingo. A Portuguesa, por sua vez, segue na lanterna do Grupo D, com quatro pontos.

Mesmo fora de casa, a Portuguesa começou melhor e criando chances de gol. Logo aos cinco minutos, após cobrança de falta, o zagueiro Bruno Leonardo subiu sozinho e cabeceou por cima do gol. Depois, aos 11, Gustavo Bochecha finalizou de primeira, mas o zagueiro Didi desviou para escanteio.

Só que a postura da Portuguesa precisou ser mudada aos 20 minutos, quando Madison acertou a mão no rosto do adversário, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. O lance deixou o jogo truncado e os times não fizeram por merecer para tirar o zero do placar antes do intervalo.

No segundo tempo, o Água Santa foi mais efetivo e abriu o placar aos nove minutos, quando Bruno Xavier recebeu na esquerda, passou pela marcação e cruzou para Lucas Tocantins mandar para as redes. O detalhe é que o atacante estava há apenas três minutos em campo.

A desvantagem no placar obrigou a Portuguesa a se expor, mesmo com um jogador a menos. E o gol quase saiu. Aos 27, Gustavo Ramon arriscou de muito longe e Ygor Vinhas mandou para escanteio. Na sequência, Daniel Costa cruzou, Bruno Leonardo desviou na primeira trave e quase marcou.

Só que quem voltou a anotar foi o Água Santa. Renato Júnior disputou bola na área e foi derrubado por Bruno Leonardo. Pênalti marcado e convertido pelo próprio Renato Júnior, aos 35 minutos. No fim, aos 43, Pará levantou bola na área e Richard cabeceou no ângulo do goleiro Ygor Vinhas, descontando para a Portuguesa. Contudo, era tarde demais.

O Água Santa volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Ituano, às 11 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Já a Portuguesa, no mesmo dia, receberá a Inter de Limeira, às 20h30, no Canindé, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 2 X 1 PORTUGUESA

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Reginaldo, Didi, Rodrigo Sam e Gabriel Inocêncio; Kady (Joílson), Igor Henrique (Lelê) e Patrick Allan (Lucas Tocantins); Ronald (Renato Júnior), Júnior Todinho e Bruno Xavier (David). Técnico: Thiago Carpini.

PORTUGUESA - Thomazella; Pará, Victor Ramos, Bruno Leonardo e Thallyson; Madison, Tauã, Gustavo Bochecha (Daniel Costa), Lucas Nathan e João Victor (Gustavo Ramos); Paraízo (Richard). Técnico: Mazola Júnior.

GOLS - Lucas Tocantins, aos 9, Renato Júnior (pênalti), aos 35, e Richard, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos.

CARTÕES AMARELOS - Reginaldo e Lucas Tocantins (Água Santa); Bruno Leonardo, Pará e Madison (Portuguesa).

CARTÃO VERMELHO - Madison (Portuguesa).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP).

PÚBLICO - 3.676 pagantes 3.891 total)

RENDA - R$ 89.740,00.