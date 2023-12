Al-Ittihad x Al-Nassr: onde assistir, horário e escalação das equipes

Al-Ittihad e Al-Nassr entram em campo nesta terça-feira, dia 26, em confronto válido pela 17ª do Campeonato Saudita. A partida marca o reencontro entre Karim Benzema e Cristiano Ronaldo, ex-companheiros de Real Madrid, mas agora em lados opostos. A bola rola a partir das 15h (de Brasília), no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal.

Atual campeão da liga nacional, o Al-Ittihad faz uma campanha decepcionante nesta temporada, ocupando o sexto lugar na tabela, com 28 pontos. Por outro lado, o Al-Nassr está na segunda posição, com 40 pontos, e pode engatar a quinta vitória consecutiva na temporada. O líder do campeonato é o Al-Hilal, de Jorge Jesus, com 50 pontos.

AL-ITTIHAD X AL-NASSR: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO SAUDITA

DATA: 26/12 (terça-feira).

26/12 (terça-feira). HORÁRIO: 15h (horário de Brasília).

15h (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jidá, Arábia Saudita.

ONDE ASSISTIR AL-ITTIHAD X AL-NASSR AO VIVO

Band (TV aberta).

Canal GOAT (YouTube).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE AL-ITTIHAD E AL-NASSR

AL-ITTIHAD: Al-Mayouf; Al-Sahafi, Luiz Felipe, Fabinho e Bamsaud; Kanté, Al-Farhan, Romarinho, Al-Ghamdi e Al-Amri; Benzema. Técnico: Marcelo Gallardo.

Al-Mayouf; Al-Sahafi, Luiz Felipe, Fabinho e Bamsaud; Kanté, Al-Farhan, Romarinho, Al-Ghamdi e Al-Amri; Benzema. Marcelo Gallardo. AL-NASSR: Al-Aqidi; Al-Ghannam, Lajami, Laporte e Alex Telles; Brozovic, Fofana, Anderson Talisca, Al-Najei e Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Luís Castro.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE AL-ITTIHAD E AL-NASSR