Alemanha encara Costa Rica sob pressão para evitar segunda queda seguida na primeira fase da Copa

Ainda sem vencer na Copa do Mundo do Catar, a Alemanha volta a campo para a última rodada do Grupo E sob enorme pressão. Necessitando de um triunfo e de saldo de gols, o grande objetivo da tetracampeã é evitar um novo fiasco, já que em 2018, na Rússia, já foi eliminada na fase de grupos. A adversária será a Costa Rica, que tem chance de avançar até mesmo com um empate. A partida desta quinta-feira, às 16h, será no estádio Al Bayt, em Al Khor.

A chave é liderada pela Espanha, com quatro pontos, seguida pelo Japão, com três, que se enfrentam ao mesmo tempo. A Costa Rica, também com três, está na frente da lanterna Alemanha, com apenas um.

Para os alemães, só a vitória interessa para chegar aos quatro pontos. Mesmo assim, a seleção de Hansi Flick ainda dependeria de uma derrota do Japão para a Espanha. Um empate neste outro jogo também basta, desde que faça mais gols do que a seleção japonesa. Uma derrota espanhola complicaria muito a situação, pois a tetracampeã teria de tirar uma diferença de 8 gols no saldo, atualmente 7 a -1.

Menos pressionada, a Costa Rica avança com uma vitória, independentemente do resultado do outro jogo, porque ficaria com seis pontos. Se empatar, precisará que a Espanha vença o Japão.

Torcedores da Costa Rica na vitória sobre o Japão; apesar de terem levado de 7 a 0 na estreia da Copa 2022, representantes da Concacaf ainda podem avançar ao mata-mata. Foto: Bernadett Szabo/Reuters

Outro destaque do jogo está na arbitragem. Esta será a primeira vez que uma mulher apitará uma partida em Copas do Mundo. A missão será da francesa Stéphanie Frappart, que terá como assistentes outras duas mulheres: a brasileira Neuza Ines Back e a mexicana Karen Díaz Medina.

Como gostou da atitude da Alemanha no empate por 1 a 1 com a Espanha, Hansi Flick não deve promover muitas mudanças e conta com força máxima. A grande expectativa fica em torno de Sané. Recuperado de lesão, o atacante entrou no último jogo e pode ser titular. Assim, Thomas Müller seria recuado novamente para o meio-campo e Goretzka voltaria para a reserva. O lateral-esquerdo Raum é dúvida, pois fraturou uma costela. Diante da Espanha, quem o substituiu foi Schlotterbeck.

Mesmo sabendo do favoritismo alemão, Flick espera um jogo muito complicado. “Sou otimista e não considero a possibilidade de cairmos. Vamos encarar a partida contra a Costa Rica como uma decisão. Vai ser difícil, pois jogaremos contra um time defensivo, mas precisamos mostrar a mesma atitude que tivemos diante da Espanha”, projetou.

A seleção costa-riquenha terá mudanças. Quem confirmou foi Luis Fernando Suárez, que quer surpreender a Alemanha. O discurso do treinador, no entanto, também pode ser uma estratégia. Vindo de uma boa atuação defensiva na vitória por 1 a 0 contra o Japão, ainda mais após sofrer 7 a 0 da Espanha, mudanças drásticas seriam muito arriscadas.

Suárez foi outro a comentar sobre a pressão e importância do duelo e pediu “muita ambição” ao elenco. “Somos conscientes do que estamos disputando e quem vamos enfrentar. Jogamos para um país inteiro que espera que façamos bem as coisas. É uma pressão normal. Devemos ter muita responsabilidade e muita ambição para este jogo”, exigiu.

COSTA RICA X ALEMANHA

COSTA RICA - Navas; Martínez, Duarte, Waston, Calvo e Oviedo; Borges, Tejeda, Torres e Campbell; Contreras. Técnico: Luis Fernando Suárez.

ALEMANHA - Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger e Raum (Schlotterbeck); Kimmich, Gündogan, Gnabry, Musiala e Thomas Müller; Sane (Goretzka). Técnico: Hansi Flick.

ÁRBITRA - Stéphanie Frappart (França).

HORÁRIO - 16h (de Brasília).

LOCAL - Estádio Al Bayt, em Al Khor.