Aliou Cissé reclama das oportunidades de gols perdidas por Senegal em partida contra Holanda

ENVIADO ESPECIAL A DOHA - A derrota que Senegal sofreu contra a Holanda por 2 a 0, além de derrubar a marca de nunca ter perdido em seus jogos de estreia em Copas do Mundo, colocou o time africano em uma situação de tudo ou nada. Caso a equipe perca para o Equador, na próxima rodada, estará praticamente eliminada.

Até mesmo vencer por uma curta margem de gols pode não ser suficiente para alcançar a classificação para as oitavas de final. Para complicar ainda mais a situação, a contusão do meia Cheikhou Kouyaté deixou o time com menos opções do que antes, visto que a equipe já havia perdido o talento de Sadio Mané, seu artilheiro e referência dentro de campo. Apesar das adversidades, o técnico senegalês, Aliou Cissé, ainda não jogou a toalha.

O goleiro Edouard Mendy e o zagueiro Pape Abdou Cisse lamentam o gol da Holanda. Foto: Manan Vatsyayana/ AFP

“Claro que ganhar a nossa partida de estreia, contra a Holanda, nos colocaria na melhor das situações”, disse ele. “Mas nas circunstâncias em que está derrota aconteceu, ela pode servir até como uma motivação a mais contra o Catar”.

Mas, para continuar a ter chances de classificação no Mundial, há um ponto que o técnico acredita que deva ser corrigido: saber concretizar as oportunidades para marcar gols. “Contra a Holanda tivemos três oportunidades claras, mas desperdiçamos”, afirmou. “Vamos ter que trabalhar rápido para melhorar isso”, finalizou o treinador.