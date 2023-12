A passagem de Taylor Swift pelo Brasil durante a turnê “The Eras Tour”, em novembro, movimentou os fãs, mas também causou contratempos. Nesta quarta-feira, 27, um vídeo chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar um mutirão limpando manualmente o gramado do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, que recebeu três shows da cantora.

Miçangas deixadas pelos fãs da celebridade foram removidas sob chuva, com os funcionários deitados no campo. “Diva gerando empregos um mês depois (da apresentação) ainda”, brincou uma internauta. Já a administração do estádio explicou que “eliminar todos os tipos de resíduos” é o primeiro passo do processo de manutenção periódico do campo.

As miçangas são, na verdade, conhecidas como “friendship bracelets” (pulseiras da amizade, em português). Feitas por admiradores, as bijuterias representam nomes de canções ou álbuns da cantora Taylor Swift e costumam ser trocadas entre eles durante os shows. Vale lembrar que a americana se apresentou no Allianz Parque nos dias 24, 25 e 26 de novembro. Além disso, o local também recebeu outras performances neste fim de ano, incluindo do cantor Roger Waters, da banda RBD, de Paul McCartney e da turnê Amigos (Chitãozinho & Xororó, Zezé di Camarago & Luciano e Leonardo).

Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Foto: Guilherme Rodrigues/MyPhoto Press

De acordo com a Real Arenas, braço da WTorre que administra o Allianz Parque, a manutenção desta semana, em que a arena esteve fechada, permitiu um trabalho mais minucioso no gramado. Os apetrechos já foram, inclusive, pauta de reclamação do treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, após a vitória diante do Fluminense, a última partida do time em casa neste ano, no dia 3 de dezembro.

“Esse gramado, quando top, é bom. E todos temos que entender que o Palmeiras não consegue colocar aqui um gramado natural. Se for usar o campo para fazer shows, como faz, e eu entendo que é uma receita... Qual eu prefiro? O natural. Mas não dá para ter aqui. O que não podemos é ter a quantidade de coisinhas que tinha do show da Taylor Swift e de ontem (turnê Amigos)”, disse o técnico português em entrevista coletiva.

Nota da Real Arenas

Periodicamente, o Allianz Parque realiza a manutenção do gramado, e em intervalos como o desta semana conseguimos avançar em uma manutenção mais criteriosa e minuciosa, visando promover uma melhor experiência em jogos e eventos. O primeiro passo é eliminar todos os tipos de resíduos que não sejam os grânulos de TPE do campo, ou seja, este composto que serve de base para o gramado.

Nos próximos dias, será feita a redistribuição e equalização do TPE sobre o gramado por meio de escovação mecanizada, removendo qualquer relevo, depressão ou imperfeições na superfície do gramado sintético.

Toda essa operação visa o total comprometimento do Allianz Parque com a entrega de um gramado perfeito com a mesma performance de sempre, tanto para os jogos, como também para os shows.

Campanha do Palmeiras como mandante na reta final do Brasileirão

O Palmeiras disputou oito jogos como mandante no Campeonato Brasileiro entre novembro e dezembro, sendo três deles na Arena Barueri. Obrigado a atuar algumas vezes longe do Allianz Parque na reta final da competição, o time paulista não deixou essa adversidade refletir em campo. Venceu duas partidas em sua casa “alternativa” e conquistou o 12º título nacional. Veja a lista dos jogos mais recentes:

