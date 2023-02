Ancelotti e Modric dão apoio a Vini Jr. diante de ofensas racistas em jogo do Real Madrid

O meia Luka Modric e o técnico italiano Carlo Ancelotti entraram em cena para combater os atos racistas no futebol e manifestaram seu apoio ao brasileiro Vinícius Júnior, alvo constante de torcedores rivais nos jogos do Real Madrid. O apoio ganhou espaço durante a entrevista coletiva desta segunda-feira.

“Estamos com ele todos os dias e sempre o apoiamos. Sou contra qualquer tipo de insulto racista, dentro ou fora do campo. Acho que as autoridades precisam fazer alguma coisa. Agir com mais rigor”, afirmou o meia Modric.

Do alto de sua experiência, o atleta de 37 anos disse que deu conselhos ao jogador revelado pelo Flamengo e pediu para que suas energias ficassem concentradas na prática do futebol. “Ele tem é que continuar focado no futebol e se preocupar em continuar jogando bem. É isso que ele sabe fazer. E no elenco, tem o apoio de todos neste sentido.”

Vinícius Júnior se prepara com o elenco merengue para duelo com o Liverpool pela Champions League. Foto: Peter Powell/ EFE

Fã declarado do atleta, Ancelotti seguiu a mesma linha de raciocínio de Modric. No discurso, o treinador colocou Vini como um dos atletas mais talentosos do futebol mundial. “Ele gosta de jogar futebol onde quer que esteja. E o seu rendimento cresce ainda mais quando as partidas são tão importantes quanto o confronto desta terça, contra o Liverpool. O Vinícius tem gosto por futebol e temos que aproveitar isso.”

Diante das manifestações preconceituosas, Ancelotti evitou classificar a sociedade espanhola como racista e disse que este é um problema universal. “A Espanha é um país fantástico. Estou encantado por viver em Madrid e ninguém pensa em sair daqui. É uma nação espetacular em todos os sentidos. O racismo é uma questão séria e complicada. Não culpo a Espanha por isso porque tem episódios deste tipo em todos os lugares. Acho que o respeito pelas pessoas é a coisa mais importante que devemos levar em consideração”, comentou o treinador.