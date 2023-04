Saiba quem é Bruno Mezenga, um andarilho da bola cujo apelido veio de novela o Rei do Gado, da Globo

Autor dos dois gols do Água Santa na vitória contra o Palmeiras no primeiro jogo da final do Paulistão, Bruno Mezenga é um andarilho do futebol e o apelido não é sobrenome, mas por conta da novela ‘Rei do Gado’, da Rede Globo. Aos 34 anos, o time de Diadema é o 15º clube diferente na carreira do atacante e pode ser o primeiro que o camisa 9 levanta o troféu de campeão como grande líder do elenco.

Além de se destacar pelos gols, tendo marcado cinco vezes com a camisa do Água Santa na temporada, Bruno Mezenga vem liderando o grupo no vestiário com sua experiência e rodagem. Ele passou por diversos clubes de três continentes diferentes e carregou a faixa de capitão do time no primeiro jogo da final do Paulistão contra o Palmeiras. “É a nossa oportunidade. Talvez a gente não tenha outra, é a nossa oportunidade de escrever história com a comunidade de Diadema”, comentou Mezenga sobre estar na final do Estadual em entrevista para a Federação Paulista de Futebol.

Bruno Mezenga marcou os dois gols do Água Santa no primeiro jogo da final do Paulistão Foto: Rebeca Reis/Ag. Paulistao

Andarilho da bola

Revelado pelo Flamengo e integrado ao time profissional em 2005, aos 16 anos de idade, Bruno Mezenga quase não teve oportunidades no elenco carioca durante os dois anos em que esteve no grupo profissional. Depois disso, Mezenga passou por Fortaleza, Macaé, Queensland, Orduspor, em duas oportunidades, Legia Varsóvia, Estrela Vermelha, Akhisar Belediyespor, Eskişehirspor, São Caetano, Vila Nova, Prachuap, Ferroviária, Goiás e CSA antes de chegar para disputar o Paulistão de 2023 pelo Água Santa.

“Na carreira, você cai e levanta o tempo todo. Não tem como você abaixar a cabeça. Você vai errar, vai acertar e precisa seguir”, disse Mezenga ao comentar sobre sua carreira e o momento no Água Santa.

Durante os quase 20 anos de carreira como atleta profissional, Bruno Mezenga não criou identidade com quase nenhum clube por onde passou. Como acontece com alguns atletas, o atacante ficou mais de um ano no mesmo time em apenas duas oportunidades. Quase sempore teve mais de um clube na mesma temporada. O nome do atacante passou a ter notoriedade para o público paulista apenas em 2021, aos 32 anos de idade.

Rebeca Reis e Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão Foto: Rebeca Reis e Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão

Defendendo a Ferroviária, Bruno Mezenga conseguiu fazer um grande Estadual. Com nove gols em 12 partidas, o atacante ajudou a equipe de Araraquara a se classificar para a fase mata-mata, em que acabou eliminada pelo São Paulo, mas o jogador foi eleito o melhor atacante do Paulistão.

Com o sucesso no Estadual, Bruno Mezenga conseguiu se manter no futebol brasileiro e foi para o Goiás, para a disputa da Série B daquele ano, mas não foi tão aproveitado pela equipe e voltou a ser um andarilho do futebol, voltando para a Ferroviária para a disputa do Paulistão de 2022.

Mezenga por causa da novela

Bruno Mezenga se chama Bruno Ferreira Mombra Rosa. E de onde vem o Mezenga? Da novela ‘O Rei do Gado’. Na trama veiculada pela primeira vez entre 1996/1997, o personagem de Antônio Fagundes tinha o nome de Bruno Mezenga e por conta de um excesso de Brunos no time em que jogava, o apelido acabou sendo dado por um treinador ainda no começo da trajetória no esporte. Pegou.

“Isso começou na época do futsal, tinham três ‘Brunos’ no time. Aí um professor meu, o Peixinho, que era muito noveleiro e estava na época do Rei do Gado (novela da Rede Globo), ele disse pra mim que eu ia ser o Bruno Mezenga e acabou pegando o apelido”, comentou o atacante do Água Santa em uma das vezes que explicou a história.