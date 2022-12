Antony exibe mensagem a Pelé em camisa antes de vitória do Manchester United no Inglês

O Manchester United superou o Wolverhampton por 1 a 0, neste sábado, com gol marcado por Rashford, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Inglês, e alcançou a terceira vitória seguida na retomada das partidas oficiais após a pausa para a Copa do Mundo. Antes, venceu o Burnley pela Copa da Liga Inglesa e o Nottingham Forest. O jogo foi marcado por uma homenagem do atacante brasileiro Antony ao Rei Pelé.

Assim como nas demais partidas do futebol europeu disputadas desde o anúncio da morte de Pelé, na quinta-feira, o jogo no Molineux Stadium foi antecedido por uma homenagem ao Rei do Futebol. Uma imagem dele foi exibida no telão do estádio enquanto os jogadores, posicionados no centro do gramado, executaram um minuto de aplausos, acompanhados pela torcida. Durante a ovação, Antony, levantou a camisa do uniforme do United e exibiu outra peça por baixo, na qual estava escrita a frase: “Descanse em paz, Pelé”.

Após o apito inicial, o atacante, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo, foi um dos integrantes do setor ofensivo do time de Manchester a ter mais iniciativa. Mostrou entrosamento com o meio-campista Bruno Fernandes e protagonizou alguns bons lances no último quarto do campo, embora tenha também cometido alguns erros na hora de tomar decisões. Do outro lado, o Wolverhampton buscava Diego Costa, referência no ataque, para levar perigo, mas não teve sucesso em balançar a rede, assim como o United.

Pelé foi homenageado antes do jogo entre Wolverhampton e Manchester United pelo Campeonato Inglês Foto: Andrew Couldridge / Reuters

O primeiro tempo terminou sem gols, e os dois times voltaram com mudanças para a etapa final. Rashford substituiu Garnacho do lado visitante e Diego Costa saiu para dar lugar a Adama Traoré no time da casa. A alteração mais eficiente foi a efetuada por Erik Ten Hag, já que Rashford foi o responsável por fazer o gol da vitória, aos 30 minutos, após tabelar com Bruno Fernandes.

Com o triunfo, o Manchester United soma 32 pontos e fica na quarta colocação do Campeonato Inglês, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Tottenham, que joga no domingo. O Wolverhampton está dentro da zona de rebaixamento, com 13 pontos, em 18º lugar.