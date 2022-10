Apatia e preços altos: final da Libertadores atrai pouco público em Guayaquil

Publicidade

Por amor ao futebol, Dennis Logroño pagou uma das passagens caras para a final de jogo único da Copa Libertadores. Em troca, ele recebeu sua compra e mais uma de presente. Embora generoso, o gesto esconde uma realidade: o desinteresse pela partida em Guayaquil. O psicólogo de 27 anos é um dos poucos privilegiados que assistirão das arquibancadas o duelo brasileiro entre Flamengo e Athletico-PR, marcado para sábado no principal porto do Equador.

Dias depois de comprar os ingressos, um e-mail o surpreendeu: a organização decidiu dar a ele o dobro de ingressos como “cortesia”. “Basicamente se tornou um ‘2 por 1′”, diz Logroño, um dos torcedores que compartilhou a mensagem inusitada com a AFP. Ele o recebeu com surpresa e dúvida. No passado, os ingressos para um jogo dessa categoria eram disputados.

Leia também Felipão quer coroar 55 anos de carreira com título da Libertadores pelo Athletico-PR: ‘Ápice’

Mas, na ausência de números oficiais, o portal goal.com revelou no início da semana que apenas 11 mil dos quase 60 mil ingressos (18%) do Estádio Monumental haviam sido vendidos. Em um esforço para encher as arquibancadas, a Conmebol também anunciou que os sócios do Barcelona Sporting Club, que costuma ter o mando de campo nesse estádio, poderão adquirir ingressos com até 65% de desconto.

Jogadores do Athletico-PR realizam treinamento no Guayaquil. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE

Desde 2019, as finais da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana são disputadas em partida única em campo neutro, sob risco de público pequeno em cidades distantes das equipes que lutam pelo título. Em Guayaquil, Logroño sabe que é um privilegiado. Para a maioria dos equatorianos, em um país onde o salário básico é de 425 dólares, passagens de US$ 142 ou US$ 245 são inviáveis. É “a cidade mais futebolística do Equador, mas os altos custos fazem com que as pessoas não compareçam” ou se interessem pelo jogo, diz ele.

Jogadores do Flamengo chegaram a Guayaquil na quarta-feira. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE

PRIORIDADES

Continua após a publicidade

Em um calçadão à beira do rio Guayas, um dos pontos de encontro dos torcedores brasileiros em Guayaquil, turistas se misturam com fãs do Barcelona, o clube mais icônico da cidade de 2,8 milhões de habitantes. Katherine Muñoz descartou a possibilidade de ir ao Monumental no sábado como faz toda vez que o “Ídolo da América” joga, devido aos altos custos. “Nem todos nós achamos fácil pagar um ingresso para este evento”, diz ela.

“Há outras prioridades”, garante Katherine. Por exemplo, para ela, o ingresso mais barato para a final equivale à metade do que ela paga mensalmente na universidade, onde aos 21 anos estuda psicologia. Por enquanto ela se conforma com uma foto junto a uma replica feita em grande escala do troféu da Libertadores. Um componente adicional para que os fanáticos barcelonistas decidam entre o coração e a Libertadores: no fim de semana seguinte, sua equipe disputará a final da liga equatoriana contra o Aucas.

Em geral, a balança pende para a primeira opção. Para Muñoz está claro: ele prefere acompanhar sua equipe na busca pelo seu décimo sétimo título. Para a final do torneio nacional, os ingressos custam a partir de US$ 25. A poucos passos da universidade, Josué Tabares, funcionário de uma empresa de plásticos, sorri com o movimento intenso de visitantes brasileiros. Pouco depois, seu semblante muda: “Não tenho dinheiro suficiente” para comparecer à final, confessa com um olhar de desânimo.

Tabares se define como um fanático por futebol da terra do ‘jogo bonito’ e veste a camisa da seleção pentacampeã mundial. Embora tenha feito contas durante semanas, seu bolso não permite que ele vá ao estádio. “Alguns não podem ir porque onde trabalham não ganham nem o básico (salário)”, lamenta. “Eu ganho US$ 15 por dia”, acrescenta, então ir para a final seria o equivalente a pelo menos nove dias de trabalho. Se decidisse ir “teria que vender algumas coisas da minha casa, não sei, minha televisão, o telefone”, reclama.

EM ALERTA

Antes da decepção com os ingressos, Guayaquil chegou a ser dúvida como sede da final do torneio de clubes mais importante da América. O narcotráfico agiu nesta cidade portuária até que este ano se tornou um dos epicentros da violência na região devido à disputa entre quadrilhas a serviço dos cartéis.

Polícia atua nos arredores do estádio Monumental de Guayaquil. Foto: Rodrigo Buendia/ AFP

Continua após a publicidade

Principalmente nos presídios, reduto de organizações ilegais, os homicídios dispararam em 2022. São 1200, 60% a mais do que no mesmo período de 2021. No fim de semana anterior à final, a cidade registrou 21 assassinatos, cometidos em sua maioria por pistoleiros. As autoridades, que consideraram o jogo como o “maior evento esportivo que o Equador já organizou” nos últimos tempos, contavam com 10.000 policiais e 500 membros das Forças Armadas. Também foram instaladas 736 câmeras de vigilância localizadas nas ruas e arredores do estádio, localizado em um dos subúrbios atingidos pela máfia na capital econômica do Equador.