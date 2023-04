Após lesionar joelho, Diego Alves rescinde com Celta de Vigo sem estrear

A curta passagem do goleiro brasileiro Diego Alves, de 37 anos, pelo Celta de Vigo chegou ao fim oficialmente na manhã deste sábado, quando o clube espanhol anunciou um acordo feito pela rescisão do contrato. Após sofrer uma lesão no joelho, o goleiro deixa a equipe sem estrear, exatamente 66 dias após o anúncio oficial de sua contratação.

“O Celta de Vigo e Diego Alves chegaram a um acordo para a desvinculação do contrato que unia ambas as partes até o fim da atual temporada. O clube agradece a Diego pelo envolvimento e dedicação nestes meses, desejando-lhe toda a sorte nos seus novos desafios e uma rápida recuperação de sua lesão”, notificou o time espanhol.

Após deixar o Flamengo em 2022, Diego Alves foi contratado pelo Celta de Vigo por causa da lesão do goleiro argentino Agustín Marchesín. Diego ficou no banco de reservas em seis partidas do Campeonato Espanhol e não atuou por sequer um minuto. No início do mês de abril, o veterano sofreu uma lesão no joelho durante um treinamento que o tiraria do restante da temporada. Segundo o jornal espanhol As, a lesão também deverá marcar o fim da carreira do goleiro.

Revelado ao futebol profissional pelo Atlético Mineiro, Diego Alves construiu carreira no futebol espanhol, onde jogou por Almería e Valencia antes de retornar ao Brasil em 2017 para defender o Flamengo. Diego foi bicampeão da Libertadores e do Brasileirão, uma vez campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro Série B. Ele também venceu duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Comandado por Carlos Carvalhal, o Celta de Vigo é o 10º colocado do Campeonato Espanhol, com 36 pontos.