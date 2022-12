Arábia Saudita 1 x 2 México: Assista aos gols e aos melhores momentos da partida

As seleções de México e Arábia Saudita, que se enfrentaram na tarde desta quarta-feira no Estádio Lusail, estão eliminadas da Copa do Mundo. O placar de 2 a 1 a favor dos mexicanos não foi o suficiente para a equipe da América do Norte superar o saldo de gols da Polônia, e se despede do Mundial ainda na fase de grupos, em uma das piores campanhas da sua história nos Mundiais.

O México saiu na frente com Martín e Chávez, os dois anotados no começo do segundo tempo, e Al-Dawsari, aos 50 da etapa final, descontou para os sauditas. O gol da seleção asiática ajudou a confirmar a classificação da Polônia, que até então estava superando os mexicanos na tabela por conta do número de cartões vermelhos e amarelos.

