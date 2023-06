Argentina x Austrália: onde assistir, horário e escalação das equipes

Ainda em lua de mel com a sua torcida pela conquista da Copa do Mundo de 2022, a Argentina entra em campo nesta quinta-feira, 15, para mais um amistoso internacional, desta vez, contra uma rival no Catar: a Austrália. As seleções se enfrentaram nas oitavas de final da competição e agora voltam a se encontrar.

Os sul-americanos, comandados por Lionel Scaloni, deverão utilizar a partida como começo de preparação para as Eliminatórias da Copa de 2026, que se iniciam em setembro. Já os representantes da Oceania disputarão, em janeiro de 2024, a Copa da Ásia, e também estão em fase de montagem da equipe de Graham Arnold.

ARGENTINA X AUSTRÁLIA

LOCAL : Pequim, China.

: Pequim, China. ESTÁDIO : Estádio dos Trabalhadores.

: Estádio dos Trabalhadores. DATA : 15 de junho de 2023 (quinta-feira).

: 15 de junho de 2023 (quinta-feira). HORÁRIO: 09h00 (horário de Brasília).

Argentina x Austrália. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Sem transmissão para o Brasil.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ARGENTINA : Emiliano Martinez; Montiel, Otamendi, Romero e Acuña; De Paul, Fernández e Mac Allister; Messi, Simeone e Garnacho. Técnico: Lionel Scaloni.

: Emiliano Martinez; Montiel, Otamendi, Romero e Acuña; De Paul, Fernández e Mac Allister; Messi, Simeone e Garnacho. Lionel Scaloni. AUSTRÁLIA: Ryan; Atkinson, Souttar, Rowles, King; McGree, Metcalfe, Hrustic; Leckie, Maclaren, Borrello. Técnico: Graham Arnold.

ÚLTIMOS RESULTADOS