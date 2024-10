Argentina x Bolívia nas Eliminatórias da Copa: onde assistir, horário e escalação

Argentina e Bolívia se enfrentam nesta terça-feira, 15, a partir das 21h (de Brasília), em duelo pela 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Líder, os donos da casa tentam recuperar o bom momento após empatar com a seleção venezuelana e observar a aproximação dos rivais na última rodada. O duelo acontece no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e tem transmissão do SporTV 2.

A Argentina caminha a passos largos para garantir sua presença na Copa do Mundo de 2026. Além do empate diante da Venezuela, a seleção ganhou apenas dois dos últimos cinco jogos nas Eliminatórias. Após a Copa América deste ano, a meta é garantir a classificação o quanto antes para o Mundial. Atualmente, os comandados de Lionel Scaloni estão a três pontos da vice-líder Colômbia. Já a Bolívia, depois de início ruim nas Eliminatórias, se recuperou nas últimas rodadas e chegou à zona de classificação para a Copa do Mundo. Nas últimas cinco partidas, venceu quatro; a única derrota se deu diante do Equador, um dos destaques até aqui, fora de casa. Miguelito, jovem do Santos, é um dos grandes nomes da seleção sul-americana.

Argentina e Bolívia se enfrentam pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Foto: Arte/ Estadão

ARGENTINA X BOLÍVIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DAS ELIMINATÓRIAS DA COPA

Data: 15/10/2024 (terça-feira);

Horário: 21h (horário de Brasília);

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

ONDE ASSISTIR A ARGENTINA X BOLÍVIA AO VIVO

SporTV 2 (TV fechada)



PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ARGENTINA

ARGENTINA: Rulli; Gonzalo Montiel, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Lo Celso e Thiago Almada; Lautaro Martínez e Lionel Messi. Técnico: Lionel Scaloni.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA BOLÍVIA

BOLÍVIA: Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Suárez e José Sagredo; Ervin Vaca, Robson Matheus e Gabriel Villamíl; Miguelito, Jeyson Chura e Carmelo Algarañaz. Técnico: Oscar Villegas.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ARGENTINA E BOLÍVIA