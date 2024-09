Argentina x Chile nas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Pouco mais de um mês depois de levantar o bi da Copa América, a seleção argentina quer seguir na maré positiva e se manter no topo da classificação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026. A equipe comandada pelo técnico Lionel Scaloni lidera com 15 pontos em seis jogos e recebe o Chile nesta quarta-feira, 5, em Buenos Aires.

Os chilenos ocupam a oitava posição da tabela com cinco pontos e só venceu uma partida nas Eliminatórias até agora. A equipe quer voltar a disputar um Mundial depois de ficar de fora da edição de 2022, no Catar. O país foi apenas o sétimo na tabela e não garantiu vaga.

Argentina x Chile: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE Desta vez, as Eliminatórias na América do Sul aumentaram o número de vagas classificatórias. Seis seleções avançam direto para o Mundial e a sétima disputa a repescagem. Na Argentina, o treinador não poderá contar com Lionel Messi, que segue se recuperando da lesão que sofreu justamente em seu último jogo com a seleção, diante da Colômbia na final da Copa América.

O futebol brasileiro não foi alvo de Scaloni na hora de montar suas listas de convocados, mas teve quatro nomes escolhidos por Ricardo Gareca nesta convocação. Benjamín Kuscevic, do Fortaleza, o volante Erick Pulgar, do Flamengo e os atacantes Eduardo Vargas, que defende o Atlético-MG, e Jean Meneses, que foi contratado pelo Vasco, mas ainda não estreou com o time carioca.

ARGENTINA X CHILE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DAS ELIMINATÓRIAS

Data: 05/09/2024.

05/09/2024. Horário: 21h (de Brasília).

21h (de Brasília). Local: Estádio Monumental de Ñunez, Buenos Aires, Argentina

ONDE ASSISTIR ARGENTINA X CHILE AO VIVO

SporTV (canal fechado)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ARGENTINA

Argentina: Dibu Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nicolás González; Lautaro Martínez, Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CHILE

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Suazo; Pulgar, Rodrigo Echeverría; Marcelino Núñez, Darío Osorio, Víctor Dávila; Eduardo Vargas (Ben Brereton). Técnico: Ricardo Gareca.

