Argentina x Panamá: onde assistir, horário e escalação das equipes

A campeã do mundo está de volta. A Argentina de Lionel Messi retorna a campo após a vitória na Copa do Mundo de 2022 em um amistoso contra o Panamá. A partida ocorre hoje, 23, às 20h30 (Horário de Brasília), em Buenos Aires, na Argentina, no estádio Monumental de Núñez.

O clima na seleção argentina não poderia ser melhor. Em lua de mel com a torcida após a conquista do terceiro título mundial, a equipe comanda por Lionel Scaloni mantém boa parte do plantel vitorioso. Ao todo, são oito nomes novos convocados em comparação a lista do Catar. A promessa dos argentinos é de tomar as ruas de Buenos Aires e fazer uma nova celebração da vitória da Copa do Mundo.

Argentina e Panamá se enfrentam em amistoso internacional. Foto: Arte/Estadão

Já Panamá encara a partida contra a Argentina como uma preparação para o duelo decisivo que terão na Liga das Nações da Concacaf. A seleção da América Central enfrentará a Costa Rica por uma vaga na fase final do torneio internacional.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Buenos Aires, Argentina.

ESTÁDIO: Monumental de Núñez.

Continua após a publicidade

DATA: 23 de março de 2023.

HORÁRIO: 20:30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTv (TV fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Molina, Otamendi, Lisandro Martínez, Acuña; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez e Di María. Técnico: Luis de La Fuente.

PANAMÁ: José Guerra; Anderson, Ramos, Peralta, Fariña, Kevin Galván; José Murillo, Cristian Quintero,bCamargo; Córdoba e Stephens. Técnico: Jorge Dely Valdes.

Continua após a publicidade

ARBITRAGEM

Árbitro: Christian Ferreyra

Assistente 1: Richard Trinidad

Assistente 2: Carlos Barreiro

ÚLTIMOS RESULTADOS

18/12 - Argentina 3(4) x 3(2) França - Copa do Mundo - Final.

12/03 - Guatemala 1 x 1 Panamá - Amistoso Internacional.