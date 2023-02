Arsenal marca dois nos acréscimos, vira sobre Aston Villa e desencanta no Inglês

Foi no sufoco, com dois gols nos acréscimos do segundo tempo, mas o Arsenal desencantou no Campeonato Inglês. Após três tropeços seguidos e a perda da liderança para o Manchester City na rodada passada, o time de Mikel Arteta fez 4 a 2 no Aston Villa após ficar duas vezes em desvantagem no placar.

Uma bomba de Jorginho que bateu no travessão e voltou na cabeça de Martínez antes de entrar, contra, e um gol de Martinelli em contragolpe sem goleiro, definiram a gigante vitória no Villa Park, em Birmingham.

Leia também Torcedor do Tottenham que agrediu goleiro do Arsenal é banido de jogos por 4 anos

O goleiro Dibu Martínez, do Aston Villa, lamenta a derrota da sua equipe contra o Arsenal. Foto: John Sibley/Reuters

Em um belo jogo, repleto de oportunidades de gols de ambos os lados, o Arsenal festejou aliviado a volta das vitórias na competição. Subiu para os 54 pontos e ainda neste sábado secará o Manchester City em visita ao Nottingham Forest, para dormir novamente na liderança.

Com derrotas para Everton e Manchester City, além do empate com o Brentford, o Arsenal entrou em campo no Villa Park sob enorme pressão após não apenas desperdiçar a gordura de oito pontos, mas ao perder a liderança para o City nos critérios de desempate - ambos fecharam a rodada passada com 51 pontos.

Mikel Arteta optou por mexer no ataque. O brasileiro Gabriel Martinelli perdeu a vaga para Trossard, enquanto Jorginho era esperança no meio pelo quarto jogo seguido. Curiosamente, o time não ganhou mais desde que o ex-jogador do Chelsea assumiu a vaga.

Para piorar a situação, o Aston Villa abriu o placar logo aos cinco minutos. Batida forte e cruzada de Watkins. Com pressão da torcida local, o Arsenal tinha de se reorganizar para evitar mais um vexame após largada arrasadora no Inglês.

Continua após a publicidade

Nketiah quase empatou aos 12. Quatro minutos mais tarde, o artilheiro Saka não desperdiçou. Pegou o rebote e mandou forte, no alto, sem chances para o goleiro campeão mundial Emiliano ‘Bidu’ Martinez. Com o famoso “estou aqui”, o inglês celebrou seu nono gol na competição.

Quando a virada parecia óbvia, o Aston Villa encaixou bela jogada e voltou à frente do placar com gol de Philippe Coutinho. Trama pela esquerda e Alex Moreno cruzou para a área, Buendía deixou a bola passar por entre duas pernas, enganou a marcação e o brasileiro mandou para as redes para desencantar na temporada.

Recebido pelo brasileiro com um aperto de mãos nos vestiários do Villa Park, o ator Tom Hanks foi à loucura nas arquibancadas com o gol de Philippe Coutinho para seu time de coração.

No retorno do segundo tempo, mais um susto para o Arsenal: Saka sentiu uma pancada e ficou bastante tempo recebendo atendimento. Na volta, não conseguia correr. Mancava, acusando a lesão. Seguiu no sacrifício e viu Nketiah carimbar o travessão. Logo depois, em cobrança de escanteio curto, Odegaard encontrou Zinchenko livre. O ucraniano chutou forte, de fora da área, para empatar.

Unai Emery resolveu tirar o brasileiro Philippe Coutinho para tentar resgatar o fôlego no meio e manter a invencibilidade contra o Arenal - jamais havia perdido para o time de Londres. Os contragolpes eram a arma do Aston Villa, enquanto os visitantes buscavam, com tudo, a virada.

Nketiah saiu na cara de Martinez e exagerou no toque por cobertura. E Odegaard perdeu chance incrível aos 32. Após roubada de bola na área, o norueguês recebeu, livre, e bateu para fora. As mãos na cabeça explicavam o tamanho da oportunidade perdida. Arteta, do lado de fora, também mostrava-se incrédulo.

O Aston Villa ainda carimbou o travessão com Bailey, enquanto o ‘dolorido’ Saka parou no goleiro após belo passe de Jorginho. O brasileiro naturalizado italiano definiria a dura e gigante virada aos 48 minutos do segundo tempo. Ele ergueu o braço pedindo a bola, recebeu e soltou a bomba de fora da área. A bola bateu no travessão, na cabeça de Dibu Martínez, e entrou. Ainda deu tempo de Gabriel Martinelli ampliar, aos 52, em contragolpe sem goleiro, já que Martínez estava na outra área tentando o empate.

Continua após a publicidade

Manchester City empata e perde a liderança

Durou somente uma rodada a liderança do Manchester City no Campeonato Inglês. Neste sábado, em jogo no qual poderia ter festejado uma goleada na casa do Nottingham Forest, as tantas chances de gol desperdiçadas custaram caro. Depois de abrir 1 a 0, os donos da casa empataram no fim, por 1 a 1.

Foi um amplo domínio da equipe de Pep Guardiola no City Ground. Com direito a bola na trave, chance criadas e desperdiçadas em demasia, sobretudo no segundo tempo, a equipe não soube transformar a pressão em resultado. Apesar das 23 finalizações contra somente quatro do Forest, só mandou uma no alvo e lamentou o tropeço ao ser vazado no fim, com gol de Gibbs-White.

O City chegou aos 52 pontos com o empate, dois a menos que o líder Arsenal. O Nottingham subiu para os 25, no 13º lugar, abrindo cinco da zona de queda.

O Chelsea mais uma vez tropeçou no Inglês. Mesmo atuando em Stanford Bridge, perdeu do Southampton por 1 a 0, gol de Prowse. O jogo foi extremamente faltoso, com nove cartões amarelos e 14 minutos de acréscimos.

Em outras partidas do Inglês, Brentford e Crytal Palace empataram por 1 a 1, enquanto o Everton superou o Leeds United por 1 a 0, assim como o Bournemounth diante do Wolverhampton.