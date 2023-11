Atacante ganês morre em campo na Albânia aos 28 anos; veja vídeo

O atacante ganês Raphael Dwamena, de 28 anos, morreu neste sábado durante um jogo do Campeoanto Albanês. Dwamena desmaiou ainda no começo da partida e não resistiu no caminho do hospital. Ela já chegou a ter a negociação encerrada com o Brighton, da Inglaterra, depois de realizar exames médicos.

Dwamena jogava pelo KF Egnatia desde o começo do ano. Antes, ele passou por clubes da Espanha com Real Zaragoza e Levante. Em 2017, o Brighton quase o contratou. O clube inglês, porém, desistiu da contratação do jogador, de 21 anos na época. Em nota, o Brighton justificou falhas no exame médico. Assim, o ganês continuou no FC Zurich, da Suíça, clube que defendeu por um ano até ser emprestado para o futebol espanhol.

Anos depois, em 28 October 2021, Dwamena sofreu um colapso em campo pela primeira vez. Ele defendia o Blau-Weiss Linz, em jogo contra o TSV Hartberg pela Copa da Áustria. Ele precisou ser internado e recuperou-se. “A dimnesão da situação não é fácil. É claro que ele tomou consciência de tudo e pode avaliar o futuro de forma realista. A declaração dos médicos foi que a sua vida nunca esteve em perigo grave por causa do desfribrilador que ele usava”, contou Tino Wawra, diretor esportivo do Blau-Weiss Linz, na época.

Raphael Dwamena já havia sido internado em 2021, depois de problemas cardíacos quando defendia o Blau-Weiss Foto: Blauweiss/R

O jogador continou a carreira, primeiro na Suíça, pelo BSC Old Boys, até chegar no futebol albanês, neste ano. O jogo deste sábado foi interrompido. As demais partidas do campeonato foram suspensas.