Athletic Bilbao x Real Madrid pelo Campeonato Espanhol: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Real Madrid volta a campo nesta quarta-feira, 4, às 17 horas (de Brasília), em duelo adiantado da 19ª rodada do Campeonato Espanhol. O time merengue visita o Athletic Bilbao, no Estádio San Mamés. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming).

Athletic Bilbao recebe o Real Madrid nesta quarta-feira. Foto: Divulgação/Estadão

PUBLICIDADE A equipe de Carlo Ancelotti está na segunda posição do Campeonato Espanhol, com 33 pontos, quatro a menos que o líder Barcelona. Mas o time catalão tem duas partidas a mais. Depois de um período de instabilidade na temporada, o Real Madrid está embalado por quatro vitórias nos últimos cinco duelos, sendo três delas seguidas. Para o compromisso contra o Bilbao, Carlo Ancelotti não conta com Vinicius Jr., Éder Militão, Camavinga, Alaba e Carvajal, que estão lesionados.

O Athletic Bilbao faz boa campanha em LaLiga e está no quarto lugar da tabela, com 26 pontos. O time busca derrotar o Real Madrid para se manter no “G-4″. O Bilbao não tem ausências por lesão ou suspensão.

Publicidade

ATHLETIC BILBAO X REAL MADRID: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO CAMPEONATO ESPANHOL

Data: 04/12/2024

04/12/2024 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio San Mamés, em Bilbao.

ONDE ASSISTIR ATHLETIC BILBAO X REAL MADRID AO VIVO

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATHLETIC BILBAO

ATHLETIC BILBAO: Agirrezabala; Lekue, Yeray, Paredes e Yuri; Galarreta e Jauregizar; Iñaki Williams, Berenguer e Nico Williams; Guruzeta.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO REAL MADRID

REAL MADRID: Courtois; Vázquez, Raúl, Rüdiger e Fran Garcia; Tchouameni, Valverde e Bellingham; Brahim Díaz, Rodrygo e Mbappé.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATHLETIC BILBAO E REAL MADRID