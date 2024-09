Atlético-GO x Fluminense no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O tricolor vai para a partida com desfalques importantes, principalmente no setor defensivo. Thiago Silva, nome que tem sido sido essencial para o equilíbrio defensivo da equipe, está fora por dores no calcanhar esquerdo. O lateral Marcelo também não foi relacionado para a partida para ter descanso da sequência de jogos da temporada.

Além da dupla, Mano segue sem o zagueiro Ignácio, que sofreu grave lesão no joelho, e sem Felipe Melo, suspenso pelo terceiro amarelo após o jogo contra o Botafogo no último fim de semana. No ataque, John Kennedy está suspenso e não fica à disposição para a partida.