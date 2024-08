Atlético-MG x Fluminense no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Após garantirem suas classificações na Libertadores no meio de semana, Atlético Mineiro e Fluminense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, 24, e já darão uma mostra do que pode ser o duelo pelo torneio continental, já que as duas equipes voltar a se enfrentar nas quartas de final da competição.

No nacional, o Galo quer voltar a vencer após três jogos seguidos sem vitória, uma derrota e dois empates. O Atlético ocupa a 8ª posição da Série A com 30 pontos conquistados. Do lado tricolor, a briga contra o rebaixamento continua. Após um começo positivo sob o comando de Mano Menezes, o Fluminense voltou a emenda sequência sem vitórias, com uma derrota e um empate. O Flu é o 18º colocado e tem 21 pontos.

Atlético-MG x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE O palco da partida pela 24ª rodada do Brasileirão será a Arena MRV, em Belo Horizonte. A bola rola às 21h (horário de Brasília). O técnico Gabriel Milito pode usar em campo uma equipe mista, já que no meio da próxima semana terá confronto contra o São Paulo válido pela Copa do Brasil. Já não poderá contar com o meia argentino Zaracho, que sofre com um problema na virilha e passará por cirurgia após o tratamento conservador não ter resultado.

No time de Mano Menezes, o lateral Samuel Xavier está suspenso pelo terceiro amarelo e Guga assume a titularidade. Na lateral esquerda, Esquerdinha volta ao onze inicial já que Diogo Barbosa e Marcelo seguem lesionados. Na zaga, Felipe Melo voltou a ser relacionado e pode ser a dupla de Thiago Silva no time. Atacante Keno também foi relacionado e será opção no banco.

ATLÉTICO-MG X FLUMINENSE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Data: 24/08/2024

24/08/2024 Horário: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Arena MRV, Belo Horizonte, Minas Gerais

ONDE ASSISTIR A ATLÉTICO-MG X FLUMINENSE AO VIVO

SporTV (TV fechada)

(TV fechada) Premiere (pay-per-view).

Publicidade

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG

Atlético-MG: Everson; Saravia, Battaglia (Bruno Fuchs), Alonso, Arana; Fausto Vera, Alan Franco, Alisson, Bernard, Paulinho e Deyverson. Técnico: Gabriel Milito.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Thiago Santos (Felipe Melo), Esquerdinha; André, Martinelli, Ganso; Serna, Arias e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATLÉTICO-MG E FLUMINENSE