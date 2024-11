Atlético-MG x Juventude no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

O Juventude, por sua vez, está invicto a três rodadas e precisa seguir pontuando para se afastar do Z-4. O time está apenas a dois pontos da zona de rebaixamento e uma vitória fora de casa pode ser essencial para dar sobrevida à permanência da equipe na série A.

O Atlético-MG é o décimo colocado com 44 pontos, três a menos do que o Cruzeiro que está em sétimo, com 47, e é o primeiro time na zona de classificação para a Libertadores. O Juventude é o 15º, com 39 pontos, dois a mais do que o Criciúma, que abre a zona de rebaixamento com 37 pontos.