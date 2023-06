Atlético-MG x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes

Atlético-MG e Red Bull Bragantino estão cumprindo seus deveres nas competições continentais que disputam, Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, e querem também se manter no topo no Campeonato Brasileiro. Os rivais duelam neste sábado, 10, em busca de consolidar uma posição no G-6.

A equipe de Eduardo Coudet tem apenas um desfalque, mas é ninguém menos que Hulk, um dos principais jogadores do clube nos últimos anos; o resto da força máxima estará disponível. Pedro Caixinha, por sua vez, não poderá contar com dois jogadores: Matheus Fernandes, suspenso, e Helinho, lesionado.

ATLÉTICO-MG X RED BULL BRAGANTINO

LOCAL : Belo Horizonte (MG).

: Belo Horizonte (MG). ESTÁDIO : Mineirão.

: Mineirão. DATA : 10 de junho de 2023 (sábado).

: 10 de junho de 2023 (sábado). HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada)

Premiere (Pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATLÉTICO-MG : Everson; Bruno Fuchs, Nathan Silva (Lemos), Jemerson e Arana (Rubens); Battaglia, Zaracho, Patrick e Igor Gomes (Vargas); Paulinho e Pavón. Técnico : Eduardo Coudet.

: Everson; Bruno Fuchs, Nathan Silva (Lemos), Jemerson e Arana (Rubens); Battaglia, Zaracho, Patrick e Igor Gomes (Vargas); Paulinho e Pavón. : Eduardo Coudet. RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Realpe, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Jadsom (Mosquera), Lucas Evangelista e Eric Ramires; Thiago Borbas, Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

ÚLTIMOS RESULTADOS