Atlético-MG x Vitória no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

Atlético Mineiro e Vitória se enfrentam na tarde deste sábado, às 16h30, na Arena MRV, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes, porém, brigam em posições diferentes na tabela. O Atlético Mineiro tem 36 pontos e está a 9 do G-6, e vencer em casa pode aproximar a equipe do grupo de cima da tabela. O Vitória, por sua vez, é o primeiro time na zona de rebaixamento e os três pontos fora de casa fariam a equipe terminar a rodada fora dos quatro últimos.

O Atlético-MG vem embalado pela vitória de virada sobre o Vasco por 2 a 1 pela Copa do Brasil na última quarta-feira. Por conta disso o treinador Gabriel Milito deve poupar alguns jogadores. Paulinho é um dos nomes que deve ficar de fora. Além dele o técnico não tem a disposição o lateral Guilherme Arana que sofreu uma lesão na última partida da equipe.

Atlético-MG x Vitória no Brasileirão

Precisando vencer para terminar a rodada fora da zona do rebaixamento, o Vitória tem uma lista grande de desfalques. Felipe Machado está suspenso, Caio Vinícius está voltando de lesão e Pk, Gabriel Santiago. Camutanga e Willian Lepo estão lesionados. Além deles o clube ainda não pode contar com Osvaldo, que só deve retornar aos gramados em 2025 por conta de um tromboembolismo pulmonar.

ATLÉTICO-MG X VITÓRIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data : 05/10/2024

: 05/10/2024 Horário : 16h30 (horário de Brasília)

: 16h30 (horário de Brasília) Local: Arena MRV, Belo Horizonte, Minas Gerais

ONDE ASSISTIR ATLÉTICO-MG X VITÓRIA AO VIVO

Globo (TV aberta - apenas para Bahia e Minas Gerais)

(TV aberta - apenas para Bahia e Minas Gerais) Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Battaglia (Lyanco) e Alonso (Bruno Fuchs); Scarpa (Palacios), Fausto Vera, Alan Franco, Igor Gomes e Rubens; Deyverson e Hulk (Cadu). Técnico: Gabriel Milito

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VITÓRIA

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos, Willian Oliveira e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo e Alerrandro.. Técnico: Thiago Carpini

