Augusto Melo doa R$ 1 mil para vaquinha da Arena do Corinthians e web reage: ‘Mais pobre que eu’

“Augusto Melo está mais pobre do que eu”, “só R$ 1 mil?” e “tá duro?”, foram alguns comentários de corinthianos debochando da ação do presidente. Outros pediram a doação de um valor maior, e brincaram com a pausa que Melo dá antes de colocar o último zero.

Depois da repercussão negativa o presidente afirmou que vai doar esse valor pelos próximos seis meses, sinalizando que vai participar da campanha com um total de R$ 6 mil. A iniciativa foi lançada pela Gaviões, principal torcida organizada do Corinthians, na última quarta-feira, 27, e já atingiu o valor de R$ 5 milhões.