A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, lançou na noite de quarta-feira a campanha de arrecadação para quitar a dívida de R$ 710 milhões que o clube mantém com a Caixa Econômica Federal, referente à construção da Neo Química Arena. O endereço que recebe as doações (www.doearenacorinthians.com.br) foi divulgado às 19h10, uma menção ao ano de fundação do clube, 1910.

Quanto foi arrecadado na vaquinha para quitar o estádio do Corinthians?

Até o final da manhã desta quinta-feira (28), já foram arrecadados mais de R$ 5 milhões, conforme atualização em tempo real fornecida pelo próprio site. Neste momento, portanto, restam cerca R$ 695 milhões para arrecadar o valor total. O planejado é que o projeto dure seis meses, mas, se a meta for alcançada antes, será encerrado assim que isso acontecer.

Como funciona a vaquinha?

Qualquer pessoa pode doar o valor que quiser, a partir de R$ 10, e quantas vezes quiser. Para fazer a doação, é preciso realizar um cadastro, fornecendo dados como nome completo, CPF ou CNPJ, número de celular, e-mail e endereço. O pagamento é feito apenas por Pix, a partir da geração de um QR code.

Estádio do Corinthians, Neo Química Arena é motivo de dívida milionária do clube. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Confirmado o PIX, o torcedor recebe um certificado virtual em seu nome, com um agradecimento. Aqueles que acumularem R$ 100 em doações, terão os nomes expostos em um mural físico que será construído na Arena.

PUBLICIDADE Durante as primeiras horas, o site não suportou a alta demanda e chegou a cair. Muitas pessoas tiveram problemas para finalizar o cadastro e não conseguiram doar. Nesta quinta-feira, o sistema está funcionando com fila de espera virtual.

Como forma de atrair e divulgar o projeto, os Gaviões angariaram personalidades corintianas como embaixadores. A lista tem nomes do futebol com história no clube, caso do atacante Ángel Romero e da lateral Thamires, dos atuais elencos masculino e feminino, respectivamente, e ídolos do passado, caso de Neto e Basílio. Também são embaixadores nomes da TV e da música, a exemplo de Alessandra Negrini, Badauí, Mc Hariel, Rappin’ Hood e Sabrina Sato.

Para onde vai o dinheiro?

Os Gaviões da Fiel articularam o projeto junto à Caixa Econômica Federal, credor da dívida da Arena. Assim, o dinheiro vai para um conta da própria caixa e só poderá ser movimentada após o encerramento da campanha. Trata-se de uma conta escrow, uma ferramenta bancária que funciona como garantia em acordos comerciais.

Ou seja, em nenhum momento o dinheiro arrecadado passará pelos cofres do Corinthians ou por contas ligadas à torcida organizada. O clube participou do projeto assinando um acordo com a Caixa e a Gaviões.

De acordo com informações contidas no site da campanha, caso a meta de arrecadação não seja atingida, será realizada uma negociação com a Caixa para abatimento ou quitação total da dívida. A organização do projeto também informa que foi instituído um Comitê Fiscal para acompanhar a operação e fornecer relatórios mensais sobre as transações que ocorrem na plataforma.

Após o início da arrecadação, o departamento de Tecnologia da Informação do Corinthians, em conjunto com a Gaviões da Fiel, derrubou 36 endereços de sites falsos que diziam pertencer a campanha. Em nota oficial, o clube fez um alerta aos torcedores

“Na hora de realizar a sua contribuição, confira SEMPRE se encontra-se no endereço correto, o único e oficial é o www.doearenacorinthians.com.br. Qualquer outro endereço encontrado com intuito de confundir o torcedor e aplicar golpe estará no radar para que seja derrubado o mais rápido possível. Você também pode ajudar com denúncias dos sites maliciosos", diz o comunicado.