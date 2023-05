Bahia concretiza venda da SAF e é apontado por CEO como ‘o segundo maior do Grupo City’

O Bahia concluiu nesta quinta-feira a venda de 90% de sua Sociedade Anônima de Futebol (SAF) ao City Football Group, empresa que controla o Manchester City e mais 11 clubes de futebol ao redor do mundo. Os 10% restantes continuam pertencendo ao Esporte Clube Bahia. O acordo foi formalizado em evento na Arena Fonte Nova, com a presença do espanhol Ferran Soriano, CEO do conglomerado internacional. Além disso, o peruano Raul Aguirre foi anunciado como CEO da SAF tricolor.

Em pronunciamento, Soriano destacou o impacto do clube na área social e o tamanho de sua torcida para apontá-lo como o segundo na hierarquia de prioridades do grupo liderada pelo Manchester City. “É excepcional pelo tamanho, pelo tamanho da torcida, e assim vai ser o segundo clube maior do grupo, também pela sua função social. A gente entende muito bem que o Bahia faz parte do tecido social de Salvador e da Bahia. Entendemos isso muito bem. Entendemos a responsabilidade que o clube tem, que as pessoas que vão gerenciar o clube nos próximos anos, as pessoas que serão os guardiões da história”, disse.

O Bahia e o Grupo City iniciaram o processo de transformação há cerca de um ano. Durante o período, desenvolveram parcerias e estabeleceram a SAF, aprovada com 99% dos votos dos sócios do clube em dezembro do ano passado. De acordo com comunicado emitido nesta quinta, as prioridades sob a nova administração serão o fortalecimento do futebol masculino e feminino, a modernização dos níveis de operação do clube, o investimento na base, a sustentabilidade financeira e colocar o time entre os melhores da Serie A, com classificações para competições continentais.

Bahia se junta ao grupo liderado pelo Manchester City. Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

“Hoje celebramos o primeiro dia de um novo e empolgante relacionamento de longo prazo entre o Esporte Clube Bahia Bahia e o City Football Group. Sinto-me honrado de receber um clube com uma história tão bonita e uma torcida tão apaixonada em nossa família global. A herança do Bahia como time de futebol e suas raízes na comunidade baiana são uma base incrível para uma construirmos algo grande juntos”, afirmou Ferran Soriano.

“Começamos a partir de agora uma jornada para ajudar o Bahia a atingir todo o seu potencial, enquanto permanecemos fiéis ao seu povo, à sua origem e à energia que torna esta terra abençoada e faz do futebol brasileiro um dos mais empolgantes do mundo. O City Football Group trará toda a sua experiência, conhecimento, tecnologia e paixão para apoiar o Bahia nessa trajetória”, concluiu.

O Grupo City vinha tomando decisões internas no Bahia desde a aprovação da SAF. Burocracias como a transferência de bens entre as entidades já estavam concluídas, mas só nesta quarta detalhes importantes foram formalizados, como o registro dos atletas no CNPJ da SAF. A logomarca do Grupo City já está sendo exibida no CT Evaristo de Macedo. Ao longo desta semana, serão realizados eventos para torcedores, jogadores e funcionários.