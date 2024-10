Barcelona x Bayern de Munique na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Ambas as equipes têm três pontos somados na competição até aqui e precisam da vitória para não se distanciarem dos líderes da Champions League. Nesta temporada, a competição inaugurou o formato de pontos corridos, no qual os oito primeiros colocados avançam diretamente para as oitavas de final.

Depois de perder para o Monaco na estreia, o Barcelona se recuperou na segunda rodada ao vencer o Young Boys, por 5 a 0, em casa. Sob o comando de Hansi Flick, o clube lidera o Campeonato Espanhol, com três pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Neste fim de semana, no entanto, os rivais se enfrentam no “El Clasico”.