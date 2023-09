Barcelona x Celta de Vigo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Barcelona e Celta de Vigo se encontram neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. A equipe catalã, que tem dois pontos a menos que o rival Real Madrid, busca a liderança do torneio, enquanto o conjunto galego joga para se afastar da zona de rebaixamento.

Sem poder contar com o Camp Nou, que passa por remodelação, o Barcelona novamente terá o Estádio Olímpico de Montjuïc como casa. O time de Xavi e o Celta mediram forças pela última vez na rodada final da temporada passada, e a equipe de Vigo levou a melhor ao vencer por 2 a 1.

Apesar do retrospecto favorável aos catalães, os galegos, vez ou outra, causam dores de cabeça ao atuais campeões. Em 130 confrontos, são 71 vitórias do Barcelona, 28 triunfos do Celta, além de 31 empates.

BARCELONA x CELTA DE VIGO

DATA : 23/09 (sábado).

: 23/09 (sábado). HORÁRIO : 13h30 (horário de Brasília).

: 13h30 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Olímpico de Montjuïc, em Barcelona.

Barcelona e Celta de Vigo medem forças neste sábado. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Star+

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BARCELONA : Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen e Marcos Alonso; Gündogan, Romeu e Gavi; Lamine Yamal, Lewandowski e João Félix. Técnico : Xavi Hernández.

: Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen e Marcos Alonso; Gündogan, Romeu e Gavi; Lamine Yamal, Lewandowski e João Félix. : Xavi Hernández. CELTA DE VIGO: Iván Villar; Mingueza, Unai Núñez, Aidoo, Starfelt e Ristic; Carles Pérez, Beltrán e Bamba; Larsen e Iago Aspas. Técnico: Rafael Benítez.

