Barcelona x Shakhtar Donetsk: onde assistir, horário e escalação das equipes

Invicto no Campeonato Espanhol – o único da competição –, o Barcelona agora volta suas atenções para a fase de grupos Champions League. Nesta quarta-feira, 25, o time catalão encara o Shakhtar Donetsk, em casa, para ampliar sua vantagem na liderança do Grupo H, que também conta Porto e Antwerp, da Bélgica. A partida acontece às 13h45 (horário de Brasília) no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha – o Camp Nou, casa do Barcelona, está fechado para reformas.

Até aqui, a equipe comandada pelo ídolo e treinador Xavi conquistou duas vitórias nos dois primeiros jogos. Na Espanha, ocupa a terceira posição na LaLiga, a um ponto de Real Madrid e Girona, líder e vice-líder, respectivamente. A invencibilidade na temporada é o principal trunfo do time para continuar em seu melhor ritmo em todas as frentes (Campeonato Espanhol, Champions League e Copa do Rei).

Também na terceira posição, mas com um jogo a disputar, o Shakhtar muda suas atenções do Campeonato Ucraniano para o cenário europeu. Na Champions, foi derrotado na estreia diante do Porto, mas se recuperou na última rodada ao derrotar o Antwerp, da Bélgica. Caso derrote o Barcelona, se igualará em pontos com o líder do Grupo H e entra na briga por uma das vagas às oitavas de final.

Barcelona e Shakhtar Donetsk se enfrentam pela fase de grupos da Champions League. Foto: Arte/Estadão

BARCELONA X SHAKHTAR DONETSK: DATA, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 25/10 (quarta-feira).

: 25/10 (quarta-feira). HORÁRIO : 13h45 (horário de Brasília).

: 13h45 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Olímpico Lluís Companys.

ONDE ASSISTIR BARCELONA X SHAKHTAR DONETSK AO VIVO

TNT (TV fechada);

HBO Max (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE BARCELONA E SHAKHTAR DONETSK

BARCELONA : Marc-Andre ter Stegen; João Cancelo, Ronald Araujo, Íñigo Martinez e Álex Balde; Fermín López, Oriol Romeu, Ilkay Gundogan e Lamine Yamal; Ferrán Torres e João Félix. Técnico : Xavi Hernández.

: Marc-Andre ter Stegen; João Cancelo, Ronald Araujo, Íñigo Martinez e Álex Balde; Fermín López, Oriol Romeu, Ilkay Gundogan e Lamine Yamal; Ferrán Torres e João Félix. : Xavi Hernández. SHAKHTAR DONETSK: Dmytro Riznyk; Yukhym Konoplya, Yaroslav Rakitskiy, Mykola Matvienko e Irakli Azarovi; Taras Stepanenko, Oleksandr Zubkov, Yegor Nazaryna e Georgiy Sudakov; Dmytro Kryskiv e Danylo Sikan. Técnico: Darijo Srna.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BARCELONA E SHAKHTAR DONETSK