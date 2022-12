Batistuta parabeniza Messi por igualar marca de 10 gols em jogos de Copa do Mundo

Gabriel Batistuta, um dos maiores atacantes da história do futebol argentino, parabenizou Lionel Messi por igualar a marca de dez gols em jogos de Copa do Mundo, ao fazer o segundo da seleção argentina no confronto de sexta-feira, contra a Holanda, pelas quartas de final do Mundial do Catar.

“Querido Leo, felicidades! Tive o recorde durante 20 anos e desfrutei. Agora é uma grande honra e prazer compartilhar com você. Espero de todo meu coração que possa superá-lo já na próxima partida”, disse o ex-atacante do Boca Juniors, River Plate, Fiorentina, Roma, entre outras equipes.

A Copa do Mundo tem sido especial para Messi, que também já havia passado Maradona, autor de oito gols. A expectativa é que o capitão da Argentina se isole na liderança. Para isso, precisa apenas fazer mais um gol nos dois últimos compromissos da equipe na Copa do Mundo.

Caso a Argentina não consiga uma vaga na final do Mundial - enfrentará a Croácia, na terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no Lusail Stadium - , estará em campo pela disputa do terceiro lugar.

Aos 35 anos, Messi, no entanto, dificilmente alcançará o alemão Miroslav Klose como o maior goleador em Copas. Ele tem 16 gols, à frente, por exemplo, dos brasileiros Ronaldo, com 15, e Pelé, com 12.

O atacante também é o único argentino a marcar gol em quatro Copas do Mundo. O único jogador que conseguiu marcar em cinco Mundiais é o português Cristiano Ronaldo.