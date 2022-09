Bayern cede empate no fim, mas assume liderança do Alemão; Dortmund leva 3

O Bayern de Munique cedeu o empate nos minutos finais por 2 a 2 com o Stuttgart, na manhã deste sábado, na Allianz Arena, pela sexta rodada do Campeonato Alemão. Apesar do tropeço assumiu a liderança do torneio, graças ao triunfo por 3 a 0 do RB Leipzig frente ao Borussia Dortmund.

A briga pelas primeiras colocações está acirrada. Bayern de Munique, Hoffenheim, Freiburg e Borussia Dortmund têm 12 pontos. Union Berlin, com 11, Mainz, com dez, e Colônia, nove, seguem no páreo. O RB Leipzig chegou a oito.

O jovem atacante de 17 anos Mathys Tel celebrando o único gol do Bayern de Munique no jogo Foto: Christof Stache/AFP

Principal candidato ao título do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique foi dominante no primeiro tempo e praticamente não deixou o Stuttgart atacar. O placar, no entanto, só foi inaugurado aos 36 minutos. Mathys Tel emendou um voleio, da entrada da área, para sair na frente.

Mas no segundo tempo, o Stuttgart equilibrou as ações e resolveu sair para o jogo. Aos sete minutos, o time visitante chegou a ter um gol anulado, marcado por Guirassy, por falta na origem da jogada. O lance fez o Bayern recuar e o empate acabou saindo aos 12. Fuhrich recebeu belo passe de Mavropanos e acertou um bonito chute para fazer 1 a 1.

O jogo começou a ficar tenso, mas o Bayern colocou a bola no chão e chegou ao gol aos 15 minutos. Mazraoui deu bela passe entre os defensores para Jamal Musiala, que mandou no canto esquerdo do goleiro para recolocar o time mandante à frente do placar.

O Bayern continuou pressionando, mas o Stuttgart se recompôs e foi para o tudo ou nada. Aos 47 minutos, após consultar o VAR, o árbitro marcou pênalti. Guirassy foi para a cobrança e mandou no ângulo, sem dar tempo de reação para o time mandante, que, apesar do tropeço, assumiu a liderança.

DORTMUND GOLEADO

Fora de casa, o Borussia Dortmund perdeu a oportunidade de se isolar na liderança ao levar 3 a 0 no RB Leipzig, na RB Arena. O time da casa fez um primeiro tempo alucinante e praticamente definiu a vitória. Na segunda etapa, apenas administrou a vantagem para confirmar mais três pontos na competição. Os gols foram marcados por Orban, Szoboszlai e Haidara.

Mais três jogos foram realizados neste sábado. O Hoffenheim acirrou a briga pela liderança ao bater o Mainz por 4 a 1. Já o Wolfsburg visitou o Frankfurt e venceu por 1 a 0. Por fim, Hertha e Bayern Leverkusen empataram por 2 a 2.