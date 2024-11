Bayern de Munique x Union Berlin na Bundesliga: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Bayern de Munique e Union Berlin se enfrentam neste sábado, às 11h30 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela nona rodada do Campeonato Alemão. O Bayern, que joga em casa, é o líder da competição, com 20 pontos. O Union Berlin também está na parte de cima da tabela, em quarto, com 15 pontos.

Apesar de estar em primeiro lugar o Bayern precisa da vitória para tentar abrir vantagem para o RB Leipzig que está na segunda posição com os mesmos 20 pontos. O time de Harry Kane tem o melhor ataque da competição com 29 gols. O Bayern ainda não perdeu na competição e, jogando em casa, tem duas vitórias e um empate em três jogos.

Bayern de Munique x Union Berlin no Campeonato Alemão: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

O Union Berlin, por sua vez, vai atrás dos três pontos para se manter no G-4, já que o Freiburg, em quinto lugar, também tem 15 pontos. O Union tem apenas uma derrota no torneio, justamente jogando fora de casa. Além do resultado negativo são dois empates e uma vitória em quatro partidas longe de sua torcida.

BAYERN DE MUNIQUE X UNION BERLIN: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ALEMÃO

Data : 02/11/2024 (sábado)

: 02/11/2024 (sábado) Horário : 11h30 (horário de Brasília).

: 11h30 (horário de Brasília). Local: Allianz Arena, Munique, Alemanha

ONDE ASSISTIR BAYERN DE MUNIQUE X UNION BERLIN AO VIVO

CazéTV (Youtube)

(Youtube) OneFootball (Streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAYERN DE MUNIQUE

BAYERN DE MUNIQUE: Manuel Neuer; Raphael Guerreiro, Dayot Upamecano, Kim e Alphonso Davies; Joshua Kimmich e Palhinha; Michael Olise, Jamal Musiala e Serge Gnabry; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO UNION BERLIN

UNION BERLIN: Frederik Ronnow; Danilho Doekhi, Kevin Vogt e Diogo Leite; Chris Trimmel, Aljoscha Kemlein, Rani Khedira e Tom Rothe; Jeong Woo, Benedict Hollerbach e Yorbe Vertessen. Técnico: Bo Svensson

