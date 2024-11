Bélgica x Itália na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Bélgica e Itália se enfrentam nesta quinta-feira, 14, às 16h45 (de Brasília), pelo Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações. As seleções estão em momentos diferentes no torneio. Os belgas estão em terceiro lugar com quatro pontos, cinco a menos do que a França, em segundo, com nove. Já a Itália é a líder do grupo com 10 pontos em quatro jogos.

Jogando em casa a Bélgica precisa vencer para seguir sonhando com a classificação para a próxima fase da Liga das Nações. A seleção belga tem apenas uma vitória, em casa, contra a seleção de Israel. Em caso de derrota, a Bélgica corre o risco de ser rebaixada para a Liga B. A seleção vive um momento delicado e tem feito competições ruins, sendo eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 e nas oitavas de final da Eurocopa 2024.

PUBLICIDADE Por outro lado, a Itália quer vencer para se manter na liderança, ameaçada pela França que tem apenas um ponto a menos. A seleção italiana ainda não perdeu na competição e tem três vitórias e um empate. A equipe tem mostrado evolução depois de não participar da última Copa do Mundo de 2022 e de ser eliminada nas oitavas de final da Eurocopa 2024. A Itália é a líder do Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações com 10 pontos. A França é a segunda colocada com nove pontos. A Bélgica está em terceiro, com quatro pontos e Israel completa o grupo, em quarto lugar, com 0 pontos.

BÉLGICA X ITÁLIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DAS NAÇÕES

Data: 14/11/2024 (quinta-feira)

Horário: 16h45 (de Brasília).

Local: Estádio Rei Balduíno, Bruxelas, Bélgica

ONDE ASSISTIR BÉLGICA X ITÁLIA AO VIVO

Disney+ (Streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA BÉLGICA

BÉLGICA: Casteels; Castagne, Debast, Wout Faes, Arthur Theate; Orel Mangala, Amadou Onana, Vermeeren; Bakayoko, Lukaku, Trossard. Técnico: Domenico Tedesco

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ITÁLIA

ITÁLIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Técnico: Luciano Spalletti

