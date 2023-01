Benzema diz que Valbuena 'inventou' história sobre vídeo íntimo e meia rebate

O meio-campista Mathieu Valbuena, do Lyon, respondeu às declarações que Karim Benzema fez a seu respeito, em entrevista ao jornal "L'Èquipe" publicada nesta quarta-feira. À publicação, o atacante do Real Madrid disse que Valbuena mente em relação a um escândalo que veio à tona no final de 2015.

Em novembro daquele ano, Benzema foi acusado de extorquir o colega de seleção francesa em um caso de vazamento de um vídeo íntimo em que o meia do Lyon aparece. Segundo a acusação, Benzema era cúmplice de pessoas que ameaçavam divulgar as imagens e teria incentivado Valbuena a pagar os chantagistas.

"Enlouqueceu", disse Benzema sobre Valbuena, ao jornal. "Você tem que parar de inventar historias. Eu tenho medo de tudo que ele pode inventar. Tudo veio dele, a história inteira. Ele tinha que contar só a verdade de tudo que aconteceu".

No Twitter, a resposta de Valbuena veio sem citar o nome de Benzema. "A calúnia é a arma dos fracos! Isso é deprimente! A verdade, é a justiça quem vai recuperar", escreveu o meia do Lyon.

Na entrevista ao jornal esportivo francês, Benzema ainda cobrou explicações do técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, sobre os motivos pelos quais ele deixou de convocá-lo para defender o time do país. O jogador está fora da seleção nacional justamente há dois anos, desde quando o escândalo com Valbuena veio à tona.

"Se o treinador me disser olhando nos olhos que o motivo (da não convocação) é meu futebol, eu vou continuar trabalhando", disse Benzema. "Se for outro motivo, ele deveria dizer isso na minha cara e aí estaremos entendidos", completou o jogador.