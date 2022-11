Bernardo Silva afasta polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo: “Portugal não tem nada com isso”

Publicidade

O meia Bernardo Silva tratou de afastar a polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo e Manchester United. O jogador do Manchester City afirmou que a confusão não afeta a seleção de Portugal, que está com expectativa alta para a Copa do Mundo.

“São muitas as notícias que estão surgindo na Inglaterra, mas não tem nada a ver com Portugal ou comigo. Isso é assunto entre Cristiano e seu clube. Não tem ambiente estranho”, afirmou o atleta.

No Manchester United, o técnico holandês Erik ten Hag entrou em rota de colisão com Cristiano Ronaldo. Foto: Adrian Dennis/AFP

Durante a entrevista, o jogador precisou responder inúmeros questionamentos sobre Cristiano Ronaldo, o que o deixou irritado em alguns momentos.

“É uma questão do Cristiano. Não sou jogador do Manchester United. Mesmo que fosse, não responderia, ainda mais se tratando de um rival. Não estamos focados na situação do Cristiano, no clube dele. Portanto, não vou responder sobre nada que não seja da seleção, da Copa do Mundo”, completou.

Bernardo Silva revelou que Cristiano Ronaldo não está abatido com a situação. Na visão do meia, o craque parece bem motivado para levar Portugal o mais longe possível no Mundial.

“Mais uma vez, o vejo motivado, focado, não vejo grande questão, sinceramente. É um assunto individual, que várias vezes foi falado. Só se vem falando isso nas entrevistas, quando Portugal tem algo mais importante a disputar sobre isso. Não há mais o que dizer”, disse.

Por fim, Bernardo Silva foi enfático ao falar sobre as pretensões de Portugal. “Nosso grupo tem muita ambição. Estamos confiantes. É uma competição especial com grandes seleções. Vivemos uma geral boa, que criou muita expectativa. Estamos aqui para vencer. É uma missão difícil, mas queremos o título”, finalizou.

Portugal entrará em campo pela primeira vez na Copa do Mundo na quinta-feira, às 13h (horário de Brasília), contra a seleção de Gana, no estádio 974. A equipe portuguesa está no Grupo H, ao lado também de Uruguai e Coreia do Sul.