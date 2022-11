Biden liga para jogadores dos Estados Unidos e incentiva time antes da estreia na Copa do Mundo

Publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez questão de ligar para os atletas e comissão técnica da seleção norte-americana para demonstrar apoio ao time às vésperas da estreia da equipe no mundial contra País de Gales, nesta segunda-feira, 21. O jogo está marcado para às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan.

Leia também Crianças aproveitam telão no parque para fazer sua própria Copa do Mundo

“Sei que vocês não são os favoritos, mas vocês têm alguns dos melhores jogadores do mundo em sua equipe e estão representando este país. Vamos surpreender todos”, disse Biden aos jogadores, por meio de uma ligação feita diretamente da Casa Branca.

Equipe dos Estados Unidos durante treinamento para a disputa da Copa do Mundo no Catar. Foto: Pedro Nunes / REUTERS

“Sei que vão jogar com o coração. Vamos surpreendê-los. Continuem confiando uns nos outros e joguem o máximo que puderem. Por vocês, suas famílias, e pelos seus companheiros”, disse o presidente.

O técnico Gregg Berhalter, que estava sendo o porta-voz da equipe, demonstrou gratidão aos votos de incentivo de Biden. “É uma mensagem muito amável, senhor presidente. Todo o time está aqui agora mesmo, agradecemos muito por seu apoio e estamos prontos”, respondeu.

Os jogadores, em coro, agradeceram o presidente pela mensagem e o aplaudiram pelo gesto.

Continua após a publicidade

Os Estados Unidos voltam a disputar uma Copa do Mundo depois de oito anos, uma vez que não conseguiram se classificar para o mundial da Rússia disputado em 2018. Além do País de Gales, o time americano, que está no Grupo B da competição, enfrenta também a Inglaterra e o Irã nesta primeira fase do torneio.

Enquanto técnico Gregg Berhalter aposta na juventude de jogadores como Christian Pullisic (Chelsea), Weston McKennie (Juventus) e Sergiño Dest (Barcelona) para o duelo desta segunda, Robert Page, técnico da seleção galesa, conta com a experiência de Gareth Bale e Aaron Ramsey para tentar conquistar os três pontos diante dos americanos.