Boavista x Botafogo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com duas vitórias e 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca, o Botafogo busca nesta quarta-feira mais um triunfo pelo Estadual. Às 21h30, a equipe de General Severiano vai a Saquarema medir forças com o Boavista.

O Botafogo trata o Carioca como uma forma de preparação para os desafios continentais que se avizinham. A equipe alvinegra tem pela frente as fases prévias da Libertadores. O primeiro desafio será contra Melgar-PER ou Aurora-BOL.

BOAVISTA x BOTAFOGO: TUDO SOBRE O JOGO PELO CARIOCA

DATA : 24/01 (quarta-feira).

: 24/01 (quarta-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Bacaxá.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Boavista e Botafogo medem forças nesta quarta-feira em Bacaxá. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR BOAVISTA x BOTAFOGO AO VIVO

Band (TV Aberta)

BandSports (TV Fechada)

Goat (YouTube)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOAVISTA

BOAVISTA: André Luiz; Raul Cardoso, Sheldon, Mizael Sadoque e Alyson; William Oliveira, Crystopher e Erick Flores; Matheus Alessandro, Gabriel Conceição e Abner Vinícius. Técnico: Filipe Cândido.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO

BOTAFOGO: Gatito, Danilo Barbosa, Lucas Halter e Alexander Barboza; Victor Sá, Tchê Tchê, Marlon Freitas, Eduardo e Hugo; Jeffinho e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOAVISTA E BOTAFOGO

20/01 - Botafogo 2 x 0 Bangu - Carioca

2 x 0 Bangu - Carioca 21/01 - Volta Redonda 2 x 3 Boavista - Carioca