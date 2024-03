Boca Juniors retira tradicional alambrado da Bombonera; veja vídeo

O Boca Juniors começou as obras que vão mudar a Bombonera, um dos mais tradicionais estádios da América do Sul. O motivo é a necessidade de melhorar a visão dos torcedores do setor sul, área popular da casa xeneize. Para isso, três metros do alambrado que já fez parte de comemorações de gols históricos são retirados. Isso equivale à metade da estrutura.

Os serviços começaram ainda na quarta-feira, dia 6. No próximo domingo, quando o Boca Juniors recebe o Racing, o setor já estará completamente remodelado. Com o antigo alambrado, alguns torcedores assistiam às partidas através dos furos das grades. Em 2020, as placas de acrílico dos setores laterais já haviam sido retiradas e substituídas por uma grade baixa.

Uma possível inspiração seria o ambiente ainda mais intimidador aos adversários, como o feito no estádio Monumental de Nuñez, do rival River Plate, já que torcedor fica “mais próximo” do campo. Por outro lado, o regulamento da Associação do Futebol Argentino (AFA) indica que jogadores que escalem alambrados devem ser punidos. O mesmo vale para quem tentar invadir o gramado.

Grade do setor popular da Bombonera ficará mais baixa, melhorando a visão de torcedores. Foto: China San Juan/Boca Juniors

Outros reparos já foram feitos recentemente, como a renovação do gramado, reforma nos banheiros e o reparo no acesso de torcedores às arquibancadas. A reforma da Bombonera era promessa de campanha de Juan Román Riquelme, presidente recém-eleito e ídolo do clube. Nos últimos anos, foram comuns problemas estruturais na casa do Boca Juniors.