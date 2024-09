Bola de Ouro 2024 tem Vini Jr e mais 4 brasileiros; veja lista com todos os indicados

A premiação leva em conta a atuação na temporada europeia, isto é, a partir do segundo semestre do ano anterior ao fim primeiro semestre do ano atual. O brasileiro Vini Jr. é um dos favoritos à principal categoria. Único representante do País na última edição da Bola de Ouro, o jogador foi um dos grandes nomes do Real Madrid na conquista da última Champions League.

Nesta edição, Vinicius continua sendo o único brasileiro indicado para a Bola de Ouro masculina. No entanto, outras premiações contam com mais quatro brasileiros concorrentes.