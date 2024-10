Brasileirão: Palmeiras diminui chances e Botafogo aumenta probabilidade de título; confira

O empate por 2 a 2 com o Fortaleza no Allianz Parque, e a vitória do Botafogo sobre o Red Bull Bragantino fora de casa, fez o Palmeiras se distanciar do tricampeonato do Campeonato Brasileiro. Segundo estatísticas do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após jogos disputados pela 31ª rodada do Brasileirão, a probabilidade de o time de Abel Ferreira ser campeã diminui de 49,4% para 28,4%.

O Botafogo lidera a competição com 64 pontos, três a mais que o vice-líder Palmeiras. Neste sábado, 26, o time carioca derrotou o Bragantino por 1 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, com gol de Gregore. Segundo a UFMG, a probabilidade de o clube alvinegro conquistar o título chegou subir de 42,8% para 67%.

Palmeiras vê chances de título diminuir após 31ª rodada. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Probabilidades de título, segundo a UFMG:

Botafogo - 67%

Palmeiras - 28,4%

Fortaleza - 2,8%

Flamengo - 1%

Internacional - 0,70%

São Paulo - 0,076%

Bahia - 0,001% A disputa por vagas na próxima edição da Copa Libertadores da América também segue quente no Campeonato Brasileiro. Flamengo e Internacional venceram na rodada e aumentaram as probabilidades de estarem na competição continental no ano que vem.

No sábado, o Flamengo derrotou o Juventude por 4 a 2 no Maracanã e chegou aos 54 pontos, na quarta posição. A equipe rubro-negra tem 95,6% de chances de se classificar para a Libertadores, segundo a UFMG.

Já o Internacional superou o Atlético-MG por 3 a 1 na Arena MRV e possui 93,1% de chances de estar na Libertadores de 2025. O time colorado ocupa a quinta colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 52 pontos. Inter e Flamengo têm um jogo a menos. Os times se enfrentam na próxima quarta.

Probabilidades de classificação para a próxima Libertadores:

Botafogo - 100%

Palmeiras - 99,9%

Fortaleza - 99,47%

Flamengo - 95,6%

Internacional - 93,1%

São Paulo - 79,8%

Bahia - 26%

Cruzeiro - 2,8%

Atlético-MG - 2,1%

Vasco - 0,79%

Grêmio - 0,17%

Athletico-PR - 0,028%

Fluminense - 0,023%

Criciúma - 0,020%

Vitória - 0,002%

Red Bull Bragantino - 0,001%

Juventude - 0,001%

Corinthians - 0,001%

Na parte de baixo da tabela, a briga entre os times está acirrada para fugir do rebaixamento para a Série B. No último sábado, Vitória e Athletico-PR conquistaram resultados importantes para tentarem escapar da degola.

O Vitória bateu o Fluminense por 2 a 1 no Barradão, assumindo o décimo quarto lugar. De acordo com a UFMG, o time baiano tem agora 25,6% de chances de cair para a Série B. O risco do Fluminense é de 13,7%.

O Athletico-PR conseguiu respirar um pouco na tabela ao vencer o Cruzeiro na Ligga Arena por 3 a 0. O time paranaense, que quebrou um jejum de onze partidas sem ganhar no Brasileirão, soma 34 pontos, na décima quinta posição. O Athletico-PR tem 25,8% de chances de ser rebaixado.

A rodada ainda terá o confronto entre Cuiabá e Corinthians, que acontece na segunda-feira, na Arena Pantanal.

Risco de rebaixamento:

Atlético-GO - 99,95%

Cuiabá - 90,9%

Corinthians - 46,8%

Juventude - 42%

Red Bull Bragantino - 36,2%

Athletico-PR - 25,8%

Vitória - 25,6%

Criciúma - 13,9%

Fluminense - 13,7%

Grêmio - 4,5%

Vasco - 0,51%

Atlético-MG - 0,33%

Cruzeiro - 0,010%