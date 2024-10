Botafogo marca no fim, vence Red Bull Bragantino e amplia vantagem para o Palmeiras

Foi com emoção e muito esforço, mas o Botafogo conquistou uma vitória importante na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 26, o time carioca jogou diante do Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), e venceu o duelo por 1 a 0, com gol de Gregore já nos minutos finais. O resultado foi ainda mais valorizado pelos cariocas em virtude do empate em casa do Palmeiras nesta 31ª rodada.

O Botafogo agora está há nove jogos sem perder na competição, sendo seis vitórias e três empates. Com isso, segue na liderança, com 64 pontos, três a mais do que o Palmeiras, vice-líder com 61 após empatar por 2 a 2 com o Fortaleza, em São Paulo. O time cearense é o terceiro colocado com 57 e o Flamengo fecha o G-4 com 54.

Gregore comemora o gol do Botafogo contra o Red Bull Bragantino Foto: Vitor_Silva

PUBLICIDADE O Red Bull Bragantino, por outro lado, não vence há sete rodadas, com quatro empates e três derrotas. Apesar dos números, o time vinha de quatro jogos invicto em casa. A equipe paulista permanece com 34 pontos, no décimo sexto lugar. Logo nos primeiros minutos, o Botafogo assustou após escanteio. Gregore cabeceou e Bastos completou na pequena área, mas a bola subiu muito. A partida seguiu bastante movimentada, mas sem muitas chances claras de gol. O Botafogo chegou bem novamente pela direita. Após cruzamento de Savarino, Igor Jesus conseguiu cabecear, mas no meio do gol, facilitando a defesa de Cleiton.

Depois, Igor Jesus teve uma nova chance, desta vez mais perigosa. Ele ganhou disputa entre dois zagueiros e invadiu a área pela direita. Um pouco sem ângulo, chutou cruzado e rasteiro, mas a bola foi para fora, passando bem perto da trave.

O Red Bull Bragantino conseguiu responder nos últimos minutos com Matheus Fernandes. Ele invadiu a área, mas, na hora do chute, a bola desviou em Gregore e foi para escanteio. Depois, Jhon Jhon ficou com rebote e finalizou colocado, exigindo grande defesa de John.

Na volta para o segundo tempo, o Botafogo quase abriu o placar com Cuiabano, mas Jadsom salvou em cima da linha. Bastos também levou perigo ao completar cruzamento de voleio, mas para fora.

Depois disso, o jogo ficou mais truncado, parado, com muitas faltas. O Botafogo continuou com maior controle, porém com dificuldade para furar a defesa.

Até que, aos 40 minutos, Gregore, que já vinha fazendo uma excelente partida, abriu o placar. Óscar Romero entrou justamente para bater a falta pelo lado esquerdo e cruzou na segunda trave. Gregore subiu alto para cabecear no cantinho. O goleiro Cleiton até encostou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Nos últimos minutos, o Red Bull Bragantino se lançou ao ataque, mas a defesa do Botafogo se portou bem e segurou a vitória que garantiu uma pequena folga na liderança da classificação.

Na 32ª rodada, o Red Bull Bragantino entra em campo no próximo sábado, às 16h, quando recebe o Cuiabá novamente em casa. Na terça-feira seguinte, às 21h30, o Botafogo enfrenta o Vasco no Rio.

FICHA TÉCNICA:

RED BULL BRAGANTINO 0 X 1 BOTAFOGO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Jadsom Silva, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba (Luan Cândido); Lucas Evangelista, Matheus Fernandes (Raul) e Gustavinho (Eric Ramires); Vitinho, Eduardo Sasha (Vinicinho) e Jhon Jhon (Cavaleiro). Técnico: Pedro Caixinha.

BOTAFOGO - John; Vitinho (Mateo Ponte), Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique (Óscar Romero), Savarino (Eduardo) e Almada (Matheus Martins); Igor Jesus (Tiquinho Soares). Técnico: Artur Jorge.

GOL - Gregore, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jadsom Silva (Red Bull Bragantino). Bastos (Botafogo).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 338.225,00.

PÚBLICO - 7.400 torcedores.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).