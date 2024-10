Peñarol se pronuncia sobre os torcedores presos e critica organização de jogo contra o Botafogo

O Peñarol se pronunciou em nota neste sábado, 26, sobre a confusão envolvendo torcedores do clube no Rio de Janeiro na última quarta-feira, antes do duelo contra o Botafogo, pelas semifinais da Copa Libertadores da América.

O Peñarol prometeu apoio jurídico aos torcedores que estão detidos no Brasil. O clube uruguaio trabalha para que os torcedores sejam soltos o mais breve possível.

Ônibus foi incendiado durante tumulto causado por torcedores do Peñarol na praia do Recreio. Foto: Reprodução/TV Rec

PUBLICIDADE “A prioridade número um do Peñarol é resolver a situação dos torcedores detidos para que possam retornar o mais rápido possível. É por isso que o clube assumiu a responsabilidade pelos custos da defesa judicial dos detidos e do regresso dos adeptos cujo ônibus foi incendiado”, disse o Peñarol em nota. O clube uruguaio ainda criticou a organização que antecedeu a partida contra o Botafogo e a atuação da polícia brasileira.

“Não é a primeira vez que atos desse tipo ocorrem no Brasil, mas nunca antes com essa magnitude. O Peñarol será enérgico em tornar visíveis estas situações junto às instituições que sofreram nos últimos tempos para que isso mude de uma vez por todas”, prosseguiu o Peñarol.

O Botafogo venceu o duelo de ida contra o Peñarol por 5 a 0 no estádio Nilton Santos. O confronto de volta ocorre na próxima quarta, no estádio Campeón del Siglo.

VEJA A NOTA DIVULGADA PELO PEÑAROL

O Peñarol informa aos seus associados e torcedores que nos próximos dias fará um comunicado oficial sobre o ocorrido no Brasil horas antes da chegada da delegação e dos torcedores para a partida contra o Botafogo, bem como todos os esforços realizados pelo Clube e medidas que adotou.

Neste comunicaremos principalmente sobre a definição do ponto de encontro que foi estabelecido unilateralmente pela Polícia Brasileira na reunião realizada com o Consulado do Uruguai e a equipe de Segurança do Peñarol; e também sobre a situação dos 35 carros alugados e pagos pelo Peñarol, já que a empresa decidiu não enviá-los ao ponto de encontro, como consequência do risco decorrente do incêndio de um ônibus uruguaio naquele local.

Este não é o momento para fazer declarações públicas que possam prejudicar a prioridade absoluta do Clube neste momento, que é a situação dos torcedores que permanecem detidos no Brasil, para sua libertação e breve retorno ao Uruguai.

Decidimos evitar qualquer ação que interfira no processo judicial que irá decorrer, até termos detalhes sobre as condições em que este irá ocorrer. A prioridade número um do Peñarol é resolver a situação dos torcedores detidos para que possam retornar o mais rápido possível. É por isso que o Clube assumiu a responsabilidade pelos custos da defesa judicial dos detidos e do regresso dos adeptos cujo ônibus foi incendiado.

Uma vez definido isso, o Peñarol tomará com firmeza e força todas as ações necessárias perante as autoridades brasileiras, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e as autoridades do futebol continental para denunciar tudo o que aconteceu e trazer à luz os responsáveis.