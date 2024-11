Botafogo x Vitória no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

O Vitória, por sua vez, conseguiu quatro vitórias nas últimas cinco rodadas e se distanciou da zona do rebaixamento. Para diminuir ainda mais as chances de cair para a segunda divisão, o time precisa dos três pontos. A equipe Thiago Carpini vem embalada pelo vitória contra o Criciúma, fora de casa, na última rodada, e espera repetir o bom resultado no Rio de Janeiro.

O Botafogo é o líder do Campeonato com 69 pontos, dois a mais do que o Palmeiras, que vem na segunda posição, com 67. O Vitória é o 12º colocado com 41 pontos, quatro a mais do que o Criciúma, que com 37 pontos é o primeiro time na zona do rebaixamento.