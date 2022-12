Bounou pega dois, Marrocos bate a Espanha nos pênaltis e avança às quartas pela 1ª vez na história

Em partida histórica, o Marrocos eliminou a Espanha, nos pênaltis, e está nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar pela primeira vez na história. A classificação veio após um empate sem gols com a favorita, nesta terça-feira, no Estádio Education City. Os marroquinos são a única seleção africana a permanecer no torneio. Os espanhóis perderam todas as penalidades e viram o goleiro Bounou pegar duas cobranças Com o revés por 3 a 0 na marca da cal, a Roja mantém um tabu de 12 anos sem passar das oitavas.

Marrocos terminou a fase de grupos na liderança do Grupo F, com 7 pontos, contrariando todas as expectativas. O time africano aguarda o vencedor do duelo entre Portugal x Suíça, às 16h, para descobrir quem vai enfrentar nas quartas de final. Os adversários de uma eventual semifinal são Inglaterra ou França.

O desenho da partida era claro desde os primeiros minutos. A Espanha, com seu estilo de jogo famoso pela posse de bola, iniciou trocando passes no campo adversário, forçando Marrocos a jogar de maneira compacta na defesa. Preparada para o contra-ataque, a seleção africana viu a sua primeira chance acontecer após Ziyech sofrer falta na intermediária depois de uma escapada rápida, mas o atacante cobrou por cima. Os espanhóis, por sua vez, quase roubaram uma bola dos pés do goleiro Bounou, que abusou da frieza para sair jogando e aliviar a pressão rival.

Marrocos conseguiu classificação inédita às quartas de final da Copa do Mundo ao bater a Espanha. Foto: REUTERS/Pedro Nunes

Apesar de ficar pouco com a bola, Marrocos fazia questão de trabalhar jogadas quando conseguia a posse, o que deixou a Espanha desconfortável. O requinte para tabelar na defesa, porém, faltou à seleção marroquina no momento em que Bounou deu passe no pé do adversário. A bola sobrou Ferrán Torres, que rolou para Gavi acertar o travessão, mas o primeiro lance de emoção da partida teve impedimento assinalado pela arbitragem. No lance seguinte, Asensio recebeu lançamento livre na esquerda, mas bateu para fora.

Marrocos chegou poucas vezes ao ataque. Aplicado taticamente na defesa, a solução era arriscar de fora da área. Mazraoui botou o goleiro Unai Simón para trabalhar ao mandar uma bomba de longe. O lance animou a torcida e o time africano foi para cima. Boufal fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Aguerd, que cabeceou livre por cima da meta espanhola.

As seleções voltaram para o segundo tempo estudando o adversário. A Espanha diminuiu a pressão para atrair o Marrocos e encontrar espaços na defesa, mas a seleção africana não caiu na armadilha e só saía “na boa”. O jogo começou a ficar mais brigado no meio-campo, com muitas roubadas de bola sem sequência. A bola parada voltou a ser alternativa e a Espanha por pouco não aproveitou a chance quando Bounou se atrapalhou para tirar bola de soco, mas a zaga afastou.

Craque de Marrocos, Hakim Ziyech comemora a classificação histórica do Marrocos nas quartas da Copa. Foto: REUTERS/Matthew Childs

Buscando retomar o controle da partida, a Espanha voltou a trocar passes lentamente, mas nem mesmo com a entrada do centroavante Morata conseguiu fazer a bola ser trabalhada no ataque, esbarrando na numerosa defesa marroquina. Já o time africano não conseguiu encaixar quase nenhum contra-ataque, deixando os espanhóis confortáveis. A partida ficou amarrada, sem praticamente nenhum lance de emoção, e o jogo foi para a prorrogação.

A prorrogação seguia a mesma tônica do tempo regulamentar. A Espanha trocando passes, girando a bola e tentando pressionar Marrocos, que se arriscava cada vez menos. Contudo, foi a seleção africana que teve a melhor chance do jogo, quando Cheddira invadiu a grande área e bateu em cima de Simón. No último minuto do tempo extra, Sarabia perdeu gol incrível na pequena área, mandando na trave, e a partida foi para os pênaltis.

Nas penalidades, a Espanha abusou dos erros. Sarabia mandou na trave, enquanto Soler e Busquets tiveram suas cobranças defendidas por Bounou. Os marroquinos tiveram seus pênaltis convertidos por Sabiri, Ziyech e Hakimi, que garantiu a classificação às quartas com uma linda cavadinha.





FICHA TÉCNICA

MARROCOS 0 (3)x(0) 0 ESPANHA

MARROCOS - Bounou; Hakimi, Aguerd (El Yamiq), Saiss e Mazraoui (Attiat-Allah); Ounahi (Benoun), Amrabat e Amallah (Sabiri); Ziyech, En-Nesyri (Cheddira) e Boufal (Ezzalzouli). Técnico: Walid Regragui.

ESPANHA - Unai Simón; Marcos Llorente, Rodri, Laporte e Jordi Alba (Balde); Busquets, Gavi (Soler) e Pedri; Ferrán Torres (Nico Williams, depois Sarabia), Asensio (Morata) e Olmo (Ansu Fati). Técnico: Luis Enrique.

ÁRBITRO - César Arturo Ramos Palazuelos (México).

GOLS - Sem gols.

CARTÕES AMARELOS - Laporte (Espanha) e Ounahi (Marrocos).

PÚBLICO - 44.667

LOCAL - Education City Stadium, em Al Rayyan.