Faltam sete partidas para que sejam decididos todos os clubes que avançarão às quartas de final da Copa do Brasil. Por enquanto, apenas o Vasco está classificado, após vencer o Atlético-GO pelo placar agregado de 2 a 1. Nesta quarta-feira, Bragantino e Athletico-PR disputam uma das vagas restantes. O clube paranaense vem para a volta em vantagem. O jogo acontece a partir das 19h (horário de Brasília).

O Bragantino chega ao jogo de volta com a necessidade de vencer por goleada. A equipe de Bragança Paulista só conseguirá avançar sem disputa de pênaltis caso consiga a vitória por três gols de diferença. O retrospecto é mediano: além da derrota na Copa do Brasil, empatou com o Vasco e perdeu para o Fluminense. A última vitória foi contra o Barcelona de Guayaquil, por 3 a 2, pela Copa Sul-Americana.

Red Bull Bragantino e Athletico-PR se enfrentaram neste domingo Foto: Arte/ Estadão

Já o Athletico pode perder a partida desta quarta por até um gol de diferença e continuará classificado para as quartas de final do torneio. Apesar de ter perdido por 2 a 0 sua última partida (contra o Grêmio, pelo Brasileirão), o time paranaense tem retrospecto recente positivo e acumula outras duas vitórias anteriores a contra o Bragantino (em cima do Cuiabá, pelo Brasileirão, por 2 a 1; e contra o Cerro Porteño, pela Copa Sul-Americana, pelo mesmo placar).

BRAGANTINO X ATHLETICO-PR: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO BRASIL

Data: 07/08/2024

07/08/2024 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

ONDE ASSISTIR A BRAGANTINO X ATHLETICO-PR AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

(pay-per-view) SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BRAGANTINO

BRAGANTINO: Cleiton, Nathan Mendes, Pedro Henrique, Douglas Mendes e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATHLETICO-PR

ATHLETICO-PR: Léo Linck; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Christian e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani. Técnico: Martín Varini.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BRAGANTINO E ATHLETICO-PR