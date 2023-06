Brasil x Guiné: onde assistir, horário e escalação das equipes

A seleção brasileira faz neste sábado, 17, sua segunda partida sob o comando de Ramon Menezes, contra a Guiné. Ainda em busca de um treinador definitivo e de preparar o time para a Copa América de 2024 e as Eliminatórias do Mundial de 2026, a Canarinho vem de derrota no último amistoso, contra Marrocos, e, apesar de ter favoritismo, enfrenta um adversário com mais ritmo de jogo, pois entrou em campo recentemente pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações.

A equipe de Ramon ainda não conta com Neymar, que segue em recuperação física após uma lesão no tornozelo, mas terá à disposição craques como Vinícius Júnior e Rodrygo e estreias de novos nomes, casos de Ayrton Lucas e Joelinton. Kaba Diawara, técnico dos guineanos, deve levar a campo o mesmo time que perdeu para o Egito nas eliminatórias para o torneio continental africano, onde faz boa campanha apesar do recente revés.

BRASIL X GUINÉ

LOCAL : Barcelona, Espanha.

: Barcelona, Espanha. ESTÁDIO : RCDE Stadium.

: RCDE Stadium. DATA : 17 de junho de 2023 (sábado).

: 17 de junho de 2023 (sábado). HORÁRIO: 16h30 (horário de Brasília).

Brasil x Guiné. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Globo (TV aberta).

SporTV (TV fechada).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Éder Militão e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Richarlison e Vinícius Júnior. Técnico : Ramon Menezes.

: Ramon Menezes. GUINÉ: Ibrahim Koné; Antoine Conte, Mouctar Diakhaby, Saidou Sow e Issiaga Sylla; Amadou Diawara, Naby Keita, Ilaix Moriba; Morgan Guilavogui, Mohamed Bayo e François Kamano. Técnico: Kaba Diawara.

ÚLTIMOS RESULTADOS